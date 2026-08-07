影／新北土城捷運永寧站外滿地泥濘 警：已鎖定闖禍砂石車依法究辦

新北市土城區捷運永寧站外中央路3段今早滿地泥濘，一道爛泥長達近800公尺，疑似從砂石車上沿路掉落，警方獲報已調閱沿路監視器，現已鎖定闖禍砂石車將依法究辦。

新北市議員林金結今早接獲民眾反映，指今早上班時行經土城區捷運永寧站外中央路3段，發現沿路掉落長長一條厚厚的爛泥巴，嚴重影響行車安全，連公車等大型車輛也被迫繞開閃避，更別說是機車騎士。由於今天天氣出現變化肯定會下雨，爛泥遇雨化開恐更影響行車。

土城警方表示，今天上午8時25分接獲報案，民眾指稱土城區中華路2段及中央路3段有砂石滲漏情事，立即派員至現場協助疏導交通，同時通知廠方及環保局人員清理路面。經警方調閱沿路監視器，現已掌握闖禍對象，後續通知該車駕駛到案說明，並依道路交通管理處罰條例第30條舉發，同時依公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦；另將相關事證函送環保局依法查處。

土城警分局呼籲，駕駛人載運砂石、土方、廢棄物或其他散裝貨物時，應依規定妥善覆蓋、綑綁固定，並確認車輛裝載穩固後再行駛，避免發生滲漏、飛散情形，以免危害其他用路人安全；如因疏忽造成公共危險或環境汙染，警方將依法究辦，絕不寬貸。