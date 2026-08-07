影／火車快到了還硬闖！南投通緝犯拒檢狂逃18公里 撞飛柵欄脫身

南投縣昨晚出現警方飛車追查通緝犯畫面，草屯警分局巡邏車發現許姓通緝犯，許男拒絕警方攔查，還駕駛小貨車加速逃逸，警方一路從草屯追逐到名間鄉濁水車站附近時，嫌犯竟趁平交道柵欄放下之際撞斷柵欄強行闖越，警方考量鐵路及用路人安全暫停追緝，將持續查緝許男到案

草屯警分局表示，豐城派出所員警6日晚間9時30分執行勤務，行經草屯鎮碧山路時，發現一輛小貨車駕駛許姓男子，疑為南投地方檢察署發布的不能安全駕駛通緝犯，立即鳴笛、亮警示燈示意停車受檢。

未料許男非但沒有停車，反而猛踩油門加速逃逸，在夜色中一路往名間方向疾駛，並變換車車道，阻擋警車超車。警方考量高速追逐可能危及其他用路人，保持安全距離尾隨，同時透過無線電通報警網攔截，展開追緝。

警方指出，許男一路逃逸約18公里，直到名間鄉濁水車站附近時，平交道因列車即將通過已放下柵欄實施管制，許男竟不顧火車逼近，直接撞斷柵欄衝越鐵軌逃逸，驚險場面令人捏把冷汗，所幸未與列車發生碰撞，也未波及其他車輛及行人。

草屯警分局表示，員警研判若繼續追入平交道，恐危及鐵路行車及用路人安全，因此果斷停止尾隨，避免危害擴大。警方已掌握許男身分及逃逸動向，將持續追查，儘速將人緝捕到案，依法究辦。

草屯警分局員警6日晚間攔查許姓通緝犯遭拒檢，雙方一路追逐約18公里，嫌犯最後撞斷濁水車站附近平交道柵欄逃逸。圖／警方提供