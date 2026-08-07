國1彰化段凌晨3車追撞 警消破壞車體救出受困男子

國道1號彰化路段今天凌晨發生3車追撞車禍，張姓男子駕駛的休旅車先追撞小貨車，小貨車再追撞自小客車，警消到場，利用破壞器材破壞車體救出張男，將3名駕駛送醫，幸無大礙。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天上午發布文字說明，國道中山高速公路彰化路段凌晨發生3車追撞車禍，張男駕駛的休旅車先追撞黃姓男子駕駛的小貨車，小貨車又撞上另名黃姓男子駕駛的自小客車。

警方指出，因撞擊力道大，警消趕到現場時，休旅車車頭嚴重變形毀損，張男被卡在車內動彈不得，彰化縣消防局出動10名消防員及救護車前往救援，消防員使用破壞器材破壞車體，救出受困男子，送往彰化基督教醫院急救，張男多處擦傷，所幸無大礙。

警方表示，3名駕駛酒測值都為0，至於肇事經過及原因，已在調查釐清中。