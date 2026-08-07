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影／上班前喝1整瓶保力達 新北聯結車司機精神恍惚撞分隔島
新北市56歲李男今天凌晨1時許駕駛聯結車行經五股區新五路時，不明原因擦撞中央分隔島，所幸並未造成人員傷亡。警方獲報趕抵聞到李男身上濃濃酒味，經酒測發現酒測值達每公升1.16毫克嚴重超標，當場移置保管車輛並吊扣駕照，詢後依公共危險罪嫌送辦。
據了解，擔任聯結車駕駛的李男，今天凌晨載運滿車的貨物從八里要到板橋卸貨，行經五股區新五路二段時，疑因精神恍惚撞上中央分隔島，整輛聯結車還開上分隔島草皮動彈不得，左前車頭保險桿也嚴重毀損。
轄區蘆洲警分局獲報派員趕抵，發現李男神情恍惚，言詞遲鈍，經酒測後發現他酒測值達1.16嚴重超標。李男警詢時供稱昨晚上班前喝了1瓶保力達，警方當場移置保管車輛及吊扣駕照，並依違反道路交通管理處罰條例第35條開單告發，依法可處3萬元以上12萬元以下罰款，詢後將他依公共危險罪移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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