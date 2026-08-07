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吃飯途中突倒地！桃消平鎮分隊攜手家屬「生命接力」 挽回一命

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市平鎮區消防分隊於7月19日接獲平鎮區漢口街一處民宅通報，原來是一名41歲的范姓男子與家人共進晚餐時，突感胸口劇烈不適，隨即失去意識倒地，在消防局救護指揮中心線上指導下CPR（心肺復甦術），隨後分隊比打現場，接手使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊，成功讓男子恢復呼吸心跳。

消防局表示，當天接獲報案後，119執勤派遣員敏銳察覺狀況危急，立即啟動線上指導CPR機制（DA-CPR）。派遣員在電話中一面安撫家屬情緒，一面引導家屬將患者平躺並持續施作CPR，在救護人員抵達前不中斷急救，成功爭取患者腦部缺氧黃金救援時間，成為後續生還的關鍵第一棒。

救護人員抵達現場後迅速接手急救，經心電圖監測，發現范男是「心室顫動（VF）」，此為一種致命性的嚴重心律不整，救護同仁果斷使用AED進行電擊去顫，並持續施予高品質CPR。在消防人員精準且有條不紊的救護處置下，男子在送醫途中便成功恢復自主呼吸及心跳，意識也逐漸恢復，隨即由救護車送往醫院接受後續治療。

歷經約10天住院治療及休養，范男復原情形良好，於7月29日順利辦理出院，出院後第一件事，便是帶著家屬親自來到平鎮分隊，向當時的消防同仁表達救命之恩。

平鎮分隊分隊長黃嘉男表示，本案能夠成功挽回寶貴生命，從家屬第一時間報案並勇敢動手做CPR、119派遣員的線上專業引導，到救護人員到場後迅速完成電擊及專業高品質急救處置，每一個環節都缺一不可。

平鎮分隊呼籲，當身邊有人突然倒地、失去意識且沒有正常呼吸時，請務必保持冷靜立即撥打119求助，並依119派遣員指示立即施作CPR，若現場備有AED，也應盡速取用並依語音指示操作。即使沒有急救經驗，只要勇敢伸出援手，把握「及早通報、及早CPR、及早AED電擊」的黃金救援時機，就有機會成功挽救寶貴生命，共同提升到院前心肺功能停止患者的存活率。

41歲范姓男子（圖中灰色衣服）經過10天住院康復後，帶著一家人，前往平鎮分隊向當時救援自己的消防人員表達謝意。圖／平鎮分隊提供
41歲范姓男子（圖中灰色衣服）經過10天住院康復後，帶著一家人，前往平鎮分隊向當時救援自己的消防人員表達謝意。圖／平鎮分隊提供

平鎮 CPR

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