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綠燈剛起步！神岡89歲老婦過馬路遭大貨車猛撞 腹部重創當場不治

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市神岡區今晨發生一起死亡車禍！神岡一名欲橫越馬路的89歲陳姓老婦，於綠燈起步階段，與55歲柳姓男子駕駛營業用大貨車，行經神岡區大洲路時發生碰撞，陳婦因遭受重創，警消人員趕抵現場評估時已無生命跡象、當場不治；柳姓駕駛經酒測與毒測均無異常，確切肇事原因及責任歸屬，已由台中市警局交通警察大隊進一步分析研判。

豐原分局指出，勤務中心於今天早上8時07分接獲報案，指神岡區大洲路發生嚴重交通事故，警方與消防救護人員趕赴現場後，發現受傷的89歲陳姓婦人下半身與腹部遭受嚴重創傷，經消防救護人員現場評估已明顯死亡，並未送醫，警方隨即於現場拉起封鎖線勘驗。

警方初步調查，事發時55歲柳姓男子正駕駛營業用大貨車，沿大洲路往豐社路方向行駛，於路口綠燈起步時，適逢89歲陳姓婦人自大洲路367號欲橫越大洲路往360號方向行走，兩方於路口發生劇烈撞擊，釀成悲劇。

事故發生後，警方現場對柳姓大貨車駕駛檢測，初步認為柳男並無酒駕或毒駕等違法情事。由於大貨車車身較高，是否因視野死角或內輪差釀禍，警方正在採證並調閱周邊路口監視器，全案詳細肇事原因及相關路權責任，已移交交通警察大隊進一步分析釐清。

豐原分局社口交通小隊呼籲，車輛駕駛人及行人均應嚴格遵守交通號誌與路權規定。駕駛人行經路口時應隨時注意周遭狀況並減速慢行，特別是大型車輛駕駛務必留意車頭及兩側的視野死角；行人穿越道路時亦應提高警覺、相互禮讓，切勿冒險穿越車道，共同維護行車與行人的用路安全。

神岡89歲陳姓婦人今晨橫越大洲路往360號方向行走，於路口遭大貨車劇烈撞擊致死。圖／豐原分局提供
神岡89歲陳姓婦人今晨橫越大洲路往360號方向行走，於路口遭大貨車劇烈撞擊致死。圖／豐原分局提供

神岡89歲陳姓婦人今晨橫越大洲路往360號方向行走，於路口遭大貨車劇烈撞擊致死。圖／豐原分局提供
神岡89歲陳姓婦人今晨橫越大洲路往360號方向行走，於路口遭大貨車劇烈撞擊致死。圖／豐原分局提供

神岡89歲陳姓婦人今晨橫越大洲路往360號方向行走，於路口遭大貨車劇烈撞擊致死。圖／豐原分局提供
神岡89歲陳姓婦人今晨橫越大洲路往360號方向行走，於路口遭大貨車劇烈撞擊致死。圖／豐原分局提供

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