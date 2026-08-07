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沙鹿水電材料行清晨火警！72歲婦受困3樓 消防架梯勇救2人

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市沙鹿區文昌街一家水電材料行今日清晨發生火警！現場是一棟5樓建物，1樓因故起火燃燒，濃煙密布，消防人員抵達後發現有民眾受困高樓層，立即架設雲梯等設備執行救援，於近半小時內迅速撲滅火勢，並成功救出一名受困的72歲高齡婦人送醫，幸無生命危險，起火原因正在調查中。

沙鹿區 水電材料行清晨發生火警，消防人員抵達現場發現1樓已有明顯火煙冒出，且2、3樓傳出有人員受困，情況一度十分緊急。圖／台中市消防局提供
沙鹿區 水電材料行清晨發生火警，消防人員抵達現場發現1樓已有明顯火煙冒出，且2、3樓傳出有人員受困，情況一度十分緊急。圖／台中市消防局提供

台中市消防局指出，勤務指揮中心於今日清晨6時08分接獲報案，指沙鹿區文昌街一處水電材料行發生火警，立即出動22輛消防車及46名消防人員趕赴灌救，由於現場是一棟五層樓建築物（4層樓RC結構、5樓加蓋），消防人員於6時16分抵達現場時，發現1樓已有明顯火煙冒出，且2、3樓傳出有人員受困，情況一度十分緊急。

第四大隊組長蔡沛哲立即率隊趕赴現場擔任指揮官，立即指派消防人員架梯進行救援，並同步部署水線進入室內搜救與壓制火勢，火勢隨後於6時39分獲得控制並順利撲滅。據了解，該建築物屋內平時共居住4人。火警發生第一時間，其中3名住戶緊急自行逃離火場；另1名72歲女性住戶則受困於3樓無法下樓。消防人員迅速架梯進入救援，於6時34分順利協助其脫困並帶至地面。

經救護人員現場初步檢傷，該名72歲婦人意識清楚、無明顯外傷，由消防局救護車送往童綜合醫院梧棲院區檢查救治；另1名自行逃出之35歲男性住戶意識亦相當清楚，為求慎重，同樣由救護車預防性送往童綜合醫院梧棲院區檢查。

台中市消防局表示，火災現場燃燒面積約為70平方公尺，詳細的財物損失金額以及確切的起火原因，目前已由消防局火災調查人員接手進一步採證調查中。

沙鹿區 水電材料行清晨發生火警，消防人員抵達現場發現1樓已有明顯火煙冒出，且2、3樓傳出有人員受困，情況一度十分緊急。圖／台中市消防局提供
沙鹿區 水電材料行清晨發生火警，消防人員抵達現場發現1樓已有明顯火煙冒出，且2、3樓傳出有人員受困，情況一度十分緊急。圖／台中市消防局提供

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