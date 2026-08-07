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新竹市政府後方停車場驚見男屍！警封鎖採證
位於新竹市政府後方的府後街今天早上發生一起死亡案件，一名男子被發現倒臥在市府府後停車場旁，警消獲報到場時男子已明顯死亡，遺體已屍僵，現場已拉起封鎖線並架設帳篷，警方正進一步釐清身分及死亡原因。
警方今早7時許接獲民眾報案，指府後街、市府府後停車場前方廣場有人倒臥，警消趕抵後確認男子已無生命徵象，警方依規定封鎖現場採證。
據了解，死者疑為長期在附近一帶活動的街友，今天上午被民眾發現倒臥路旁口吐白沫情形。警消到場確認已明顯死亡，沒有明顯外力介入，因遺體已有屍僵現象，未送醫，由警方封鎖現場採證，鑑識人員也到場勘驗。
警方表示，目前案件仍在調查中，不排除任何可能性，包括是否為意外、疾病或其他因素，確切死因仍須待檢警相驗後才能確認。
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