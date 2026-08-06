貨車男過路大喊「開槍喔！」 中市民代服務處遭恐嚇 警循線追緝

民眾黨籍台中市議員江和樹今天指出，下午約3時45分，有一輛貨車行經他在大里的服務處附近時，車上駕駛竟大聲喊話說「幹、開槍喔！」讓他的服務處人員受到驚嚇，已報警追查。警方已受理報案並追查車主。

他說，駕駛是一名年約40多歲男子，身穿白色上衣。民主社會可以有不同立場，也可以監督、批評民意代表，但任何恐嚇、暴力或揚言傷害他人的行為，都已經逾越民主社會應有的界線，絕對不能接受。

江和樹秀出報案單，表示是由他的兒子、里長江慶賢前往十九甲派出所完成報案。他說，選舉是一時的，和平與安全才是最重要的。服務處內都是辛苦工作的助理與服務人員，他們只是盡心協助民眾處理大小事情，不應成為任何人情緒發洩或暴力威脅的對象，更不要傷害無辜。

他說，請警方調閱相關監視器畫面，依法追查涉案人士身分及釐清案情，若涉及恐嚇等違法情事，將依法究辦，絕不寬貸。也再次呼籲社會大眾，理性面對政治、尊重彼此不同意見，以和平、合法的方式表達訴求，共同守護台灣民主與社會安全。