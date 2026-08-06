一台自小貨車自內側車道右轉，被外側車道的曳引車「擠走」。圖：讀者提供

桃園市大園區民生南路與中華路口今(6)日上午11時20分許發生車禍，一台自小貨車自內側車道右轉，被外側車道的曳引車「擠走」，曳引車也因此失控，與停等紅燈的機車、路邊停放的車輛發生碰撞。大園警分局獲報到場處理，該起事故造成2名騎士、1名乘客受傷送醫。

曳引車因此失控，與停等紅燈的機車、路邊停放的車輛發生碰撞。圖：讀者提供

大園分局表示，自小貨車於內側車道右轉時，與外側車道曳引車發生碰撞，曳引車隨後與路口停等紅燈之機車及路邊停放車輛發生碰撞。警方獲報立即趕赴現場並實施交通管制，事故造成2名機車騎士及1名乘客受傷送醫。經警方到場實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

大園交通分隊呼籲，駕駛人變換車道或轉彎前應確實注意周遭車況及來車動態，遵守交通規則，以維護行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】大園小貨車轉彎瞬間被曳引車「擠走」 等紅燈機車慘遭波及