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影／桃園長春路大樓驚傳火警 5樓突冒火煙消防救出8人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區長春路一棟7層樓的大廈，今天下午近2時突然發生火警，大量濃煙從五樓某戶的外窗竄出，桃園市消防據報，立刻出動包括桃園區等12個分隊大批人車前往灌救，疏散並救出8名居民，其中4人預防性送醫，起火原因待釐清。

119勤指中心今午1時57分據報，位於桃園區長春路某棟7層樓高的社區大樓的五樓竄出陣陣濃煙，並伴隨著火苗，立刻派遣第一救災救護大隊三民分隊人車先行趕抵。

由於位處住宅區，消防局不敢大意，持續呼叫鄰近包括中路、內壢、埔子、大有、大湳、大竹、桃園、蘆竹、龜山、第一搜救救助及第一救災救護大隊共15輛消防車、8輛救護車55名救難救護人員到場。

消防局說，救難人員於報案後5分鐘內抵達現場，發現起火點位於這棟大樓五樓，立刻拉水線進行灌救，同步展開住戶疏散與搜救作業；經全力搶救，火勢於下午2時33分獲得控制，並於2時46分順利撲滅。

救難人員持續在場進行殘火處理，直到下午3時27分全數處置完畢。整起救援過程中，消防人員總共疏散及救出8位民眾，其中4名民眾經現場評估無大礙後拒絕送醫，另有4名民眾由救護車進行預防性送醫檢查。

消防局表示，現場燃燒物、相關財物損失以及確切的起火原因，目前正由火調人員進一步調查釐清中。

桃園市桃園區長春路大樓火警。圖／桃市消防局提供
桃園市桃園區長春路大樓火警。圖／桃市消防局提供

桃園市桃園區長春路大樓火警，警消疏散並救出8人，其中4人預防性送醫。圖／桃市消防局提供
桃園市桃園區長春路大樓火警，警消疏散並救出8人，其中4人預防性送醫。圖／桃市消防局提供

桃園 大樓 桃園市

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