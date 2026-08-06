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預防大型車肇事...這分局於成大周邊專案稽查 違規最高收8萬罰單

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

大型車車體龐大、視線死角多，一旦違規往往造成重大交通事故，尤其砂石車如有裝載不當、滲漏或超載情形，更嚴重影響其他用路人安全；台南市警第一分局今天在東區執行「取締違規砂石車及各型大貨車」專案勤務，加強查緝大型車超載、滲漏飛散及其他重大違規。

統計今年迄今，第一分局在東區已取締大型車各項交通違規計239件，其中以違規停車114件最多，其次為未申請道路使用許可50件、超載42件、轉彎未依規定12件、闖紅燈11件、不依標誌、標線或號誌指示行駛4件，以及車體超長（寬）7件。

分局指出，有鑑於各地屢傳大型車嚴重交通事故，今天上午10時至12時聯合交通警察大隊，在林森路、小東路、東門路等成功大學周邊路口安排稽查，運用「攜帶式活動地磅」實施機動過磅，共取締1件裝載砂石、土方未依規定使用專用車輛或其專用車廂未合於規定或變更車廂者。

警方指出，今天被取締的大車駕駛，將處4萬元以上8萬元以下罰鍰，並當場禁止通行；專案勤務除加強取締超載、貨物滲漏飛散及未依規定申請通行許可等違規行為外，亦同步向轄內大型車運輸業者辦理交通安全宣導，針對大型車內輪差、視野死角及煞車距離延長等高風險特性加強說明。

分局說明，大型車一旦違規超載，不僅容易造成道路鋪面損壞，亦會增加煞車距離、降低車輛操控性能，提高交通事故風險；未來將持續運用交通事故及違規大數據分析，鎖定易違規熱時、熱點，機動規劃專案勤務，落實精準執法，並透過「執法與宣導並重」方式，提升駕駛人交通安全意識。

分局呼籲，大型車駕駛人應落實車輛安全檢查及自主管理，切勿心存僥倖違規上路；亦提醒一般用路人行經路口時，應主動避開大型車視野死角及內輪差範圍，切勿搶快爭道。

台南市警第一分局今年在東區已取締大型車各項交通違規計239件，其中以違規停車114件最多。圖／民眾提供
台南市警第一分局今年在東區已取締大型車各項交通違規計239件，其中以違規停車114件最多。圖／民眾提供

台南市警第一分局今年在東區已取締大型車各項交通違規計239件，其中以違規停車114件最多。圖／民眾提供
台南市警第一分局今年在東區已取締大型車各項交通違規計239件，其中以違規停車114件最多。圖／民眾提供

台南市警第一分局今年在東區已取締大型車各項交通違規計239件，其中以違規停車114件最多。圖／民眾提供
台南市警第一分局今年在東區已取締大型車各項交通違規計239件，其中以違規停車114件最多。圖／民眾提供

罰單 成大 砂石車

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