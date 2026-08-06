快訊

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

不轉彎？白海豚颱風周末龜速擦邊 氣象署不排除這地發陸警

今年第6次！北韓發射彈道飛彈 落在日本專屬經濟區外

聽新聞
0:00 / 0:00

遛狗爆糾紛！中壢男拿點火器喊「狗太大隻不能帶出來」 女飼主嚇壞

桃園電子報／ 桃園電子報

gq5485478
王男疑似認為遛狗應為犬隻戴嘴套，竟向正於公園內遛狗的周女咆哮。圖：翻攝自Threads@enovvena

桃園市中壢區莒光公園有不少民眾會帶毛小孩去散步，昨(5)日晚間18時20分許卻爆發糾紛。一名57歲王姓男子疑似認為34歲周姓女子養的狗太大隻，卻沒有戴嘴套，擔心遭到攻擊，因此持點火器向周女及犬隻咆哮，周女嚇得當場帶著狗狗離開並報警，沒想到王男竟騎機車追上來，不斷說著要檢舉周女。警方制止王男激烈的行為後，陪同周女返家，事情才落幕。

周女在Threads發文提到，她和朋友在公園草地區遛狗，王男則在人行道的石椅上吃東西，朋友離開後，王男突然對她大喊「這種狗這麼大隻不能帶出來」，周女當下不予理會，對方竟持點火器朝她與狗狗衝過來，讓她飽受驚嚇，立即跑到公園的另一頭並報警。後續王男騎機車追上來，所幸警察剛好抵達，避免衝突進一步擴大。

普仁派出所表示，王男疑似認為遛狗應為犬隻戴嘴套，竟向正於公園內遛狗的周女咆哮。警方到場後立即制止王男，現場雙方互不提告，警方並派員陪同周女回家。

中壢分局長林鼎泰強調，民眾應理性溝通，切勿以言語咆哮、挑釁等方式，以免衍生衝突或觸法。警方對於任何影響公共秩序或危害他人安全之行為，均將依法妥適處理，維護民眾生命、身體及財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：遛狗爆糾紛！中壢男拿點火器喊「狗太大隻不能帶出來」 女飼主嚇壞

遛狗 飼主 中壢

延伸閱讀

愛犬美容慘遭剪掉乳頭！回家狂抖疑受驚 飼主控店家拒道歉

新北小狗墜樓死亡 飼主未設防護被罰1萬5千元

遛狗爬山不牽繩！愛犬狂吠挑釁灰熊 夫妻只顧錄影最高恐罰80萬元

收留通緝友人反遇害 北竿蝴蝶谷棄屍案偵結起訴

相關新聞

影／桃園長春路大樓驚傳火警 5樓突冒火煙消防救出8人

桃園市桃園區長春路一棟7層樓的大廈，今天下午近2時突然發生火警，大量濃煙從五樓某戶的外窗竄出，桃園市消防據報，立刻出動包括桃園區等12個分隊大批人車前往灌救，疏散並救出8名居民，其中4人預防性送醫，起火原因待釐清。

預防大型車肇事...這分局於成大周邊專案稽查 違規最高收8萬罰單

大型車車體龐大、視線死角多，一旦違規往往造成重大交通事故，尤其砂石車如有裝載不當、滲漏或超載情形，更嚴重影響其他用路人安全；台南市警第一分局今天在東區執行「取締違規砂石車及各型大貨車」專案勤務，加強查緝大型車超載、滲漏飛散及其他重大違規。

影／新店耕莘傳醫療暴力 男不滿申請診斷證明未果涉動手傷人遭逮

新北市警方今天中午獲報新店耕莘醫院診間發生爭吵、糾紛情事，賴姓男子今到院申請診斷書，因不滿院方行政效率導致情緒激動，與院方公關人員陳男發生肢體衝突，造成陳男頭部及手部多處擦挫傷，警方依現行犯逮捕賴男，陳驗傷後提告，警詢後將賴男依違反醫療法、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台馬之星旅客帶504包「貴州刺梨原汁」違規中國加工食品 遭扣送裁罰

「台馬之星」客輪今天靠泊基隆港西岸3號碼頭後，基隆商港安檢所發現卓姓姓旅客攜帶3箱中國產製加工食品「貴州刺梨原汁」，經清點共504包，總容量達15.12公升，海巡人員查扣貨品依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」函送財政部關務署基隆關裁處。

中市取締毒駕件數大增　警：快篩提升查緝精準度

台中市警察局去年取締毒駕1095件，較113年增加870件，警方今天表示，暴增原因是全面導入毒品唾液快速篩檢試劑使用，查...

國1嘉義驚險車禍！大貨車爆胎失控撞隔音牆

今天下午國道1號嘉義民雄路段發生大貨車事故，27歲謝姓男子駕駛營業大貨曳引車南下，疑因右前輪突然爆胎，車輛失控撞上路旁隔音牆，所幸事故未造成人員受傷；警方目前管制外側車道進行拖吊排除，提醒南下駕駛注意前方路況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。