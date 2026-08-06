王男疑似認為遛狗應為犬隻戴嘴套，竟向正於公園內遛狗的周女咆哮。圖：翻攝自Threads@enovvena

桃園市中壢區莒光公園有不少民眾會帶毛小孩去散步，昨(5)日晚間18時20分許卻爆發糾紛。一名57歲王姓男子疑似認為34歲周姓女子養的狗太大隻，卻沒有戴嘴套，擔心遭到攻擊，因此持點火器向周女及犬隻咆哮，周女嚇得當場帶著狗狗離開並報警，沒想到王男竟騎機車追上來，不斷說著要檢舉周女。警方制止王男激烈的行為後，陪同周女返家，事情才落幕。

周女在Threads發文提到，她和朋友在公園草地區遛狗，王男則在人行道的石椅上吃東西，朋友離開後，王男突然對她大喊「這種狗這麼大隻不能帶出來」，周女當下不予理會，對方竟持點火器朝她與狗狗衝過來，讓她飽受驚嚇，立即跑到公園的另一頭並報警。後續王男騎機車追上來，所幸警察剛好抵達，避免衝突進一步擴大。

普仁派出所表示，王男疑似認為遛狗應為犬隻戴嘴套，竟向正於公園內遛狗的周女咆哮。警方到場後立即制止王男，現場雙方互不提告，警方並派員陪同周女回家。

中壢分局長林鼎泰強調，民眾應理性溝通，切勿以言語咆哮、挑釁等方式，以免衍生衝突或觸法。警方對於任何影響公共秩序或危害他人安全之行為，均將依法妥適處理，維護民眾生命、身體及財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：遛狗爆糾紛！中壢男拿點火器喊「狗太大隻不能帶出來」 女飼主嚇壞