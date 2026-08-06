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影／新店耕莘傳醫療暴力 男不滿申請診斷證明未果涉動手傷人遭逮
新北市警方今天中午獲報新店耕莘醫院診間發生爭吵、糾紛情事，賴姓男子今到院申請診斷書，因不滿院方行政效率導致情緒激動，與院方公關人員陳男發生肢體衝突，造成陳男頭部及手部多處擦挫傷，警方依現行犯逮捕賴男，陳驗傷後提告，警詢後將賴男依違反醫療法、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
新店警方今天中午12時許獲報，新店耕莘診間發生爭吵、糾紛情事，員警到場了解，賴男（28歲）到醫院申請診斷書，欲辦理保險賠，因不滿院方行政效率導致情緒一時激動，與院方公關人員陳姓男子（33歲）發生肢體衝突，造成陳男頭部及手部多處擦挫傷。
據院方表示，賴男曾因腰痛到院治療並進行神經阻斷手術，但尚有1萬多元醫療費未結，院方希望賴男先結清相關醫療費用，再開具診斷證明給他，賴男不接受，才與院方人員發生爭執甚至動手傷人。
警方依現行犯逮捕賴男，陳驗傷後提告，警詢後將賴男依違反醫療法、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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