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台馬之星旅客帶504包「貴州刺梨原汁」違規中國加工食品 遭扣送裁罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

「台馬之星」客輪今天靠泊基隆港西岸3號碼頭後，基隆商港安檢所發現卓姓姓旅客攜帶3箱中國產製加工食品貴州刺梨原汁」，經清點共504包，總容量達15.12公升，海巡人員查扣貨品依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」函送財政部關務署基隆關裁處。

海巡署第二巡防區指揮部昨晚間9時許接獲第十一巡防區指揮部通報，台馬之星客輪疑似有旅客攜帶中國產製加工食品，要求基隆商港安檢所加強檢查。

台馬之星今天上午6時靠泊基隆港西岸3號碼頭，基隆商港安檢所派員針對船舶、人員及旅客攜帶物品實施安全檢查，發現卓姓旅客攜帶3箱中國產製「貴州刺梨原汁」，經清點共計504包，總容量達15.12公升。海巡人員立即查扣該批貨品處理。

第二岸巡隊表示，提醒民眾搭乘小三通航線或其他船舶進入台灣本島前，應事先瞭解相關輸入規定及物品攜帶限制，切勿心存僥倖違規攜帶，以免遭查扣及裁罰；違規食品輸入不僅影響食品安全，更可能形成邊境檢疫風險。海巡署將持續強化港區安全檢查及邊境查緝作為，防杜違禁、管制物品流入國內，維護國境安全及國人健康。

台馬之星旅客帶「貴州刺梨原汁」504包，違規中國加工食品遭扣送裁罰。記者游明煌／翻攝
台馬之星旅客帶「貴州刺梨原汁」504包，違規中國加工食品遭扣送裁罰。記者游明煌／翻攝

台馬之星旅客帶「貴州刺梨原汁」504包，違規中國加工食品遭扣送裁罰。記者游明煌／翻攝
台馬之星旅客帶「貴州刺梨原汁」504包，違規中國加工食品遭扣送裁罰。記者游明煌／翻攝

台馬之星旅客帶「貴州刺梨原汁」504包，違規中國加工食品遭扣送裁罰。記者游明煌／翻攝
台馬之星旅客帶「貴州刺梨原汁」504包，違規中國加工食品遭扣送裁罰。記者游明煌／翻攝

台馬之星旅客帶「貴州刺梨原汁」504包，違規中國加工食品遭扣送裁罰。記者游明煌／翻攝
台馬之星旅客帶「貴州刺梨原汁」504包，違規中國加工食品遭扣送裁罰。記者游明煌／翻攝

貴州 加工食品 馬祖

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