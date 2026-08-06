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影／新屋小客車左轉撞對向車 車頭全毀1人受傷送醫
桃園市新屋區今(6)日上午9時許，一名36歲黃姓男子駕駛自小客車行經中山西路三段與永福路口，左轉時不慎與對向19歲黃姓男子駕駛之直行小客車發生碰撞，導致1人受傷送醫，詳細肇事原因尚待警方釐清。
楊梅警分局交通分隊說明，警方接獲報案新屋區中山西路三段與永福路口發生交通事故，經了解為黃姓男子駕駛自小客車，行經事故地點欲左轉時，與對向直行自小客車發生碰撞，事故當事人1人受傷送醫治療暫無生命危險，經檢測駕駛酒測值均為0，此案事故發生之詳細原因，警方調查釐清中。
警方呼籲汽機車駕駛人，駕駛車輛行經路口時，應注意車前狀況同時減速慢行，避免造成事故發生。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】新屋小客車左轉撞對向車！車頭全毀1人受傷送醫
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