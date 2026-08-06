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國1嘉義驚險車禍！大貨車爆胎失控撞隔音牆

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天下午國道1號嘉義民雄路段發生大貨車事故，27歲謝姓男子駕駛營業大貨曳引車南下，疑因右前輪突然爆胎，車輛失控撞上路旁隔音牆，所幸事故未造成人員受傷；警方目前管制外側車道進行拖吊排除，提醒南下駕駛注意前方路況。

國道警方表示，事故發生於今天下午1時22分，地點在國道1號南向258公里嘉義民雄路段。謝男駕駛營業大貨曳引車行經該處時，疑因右前輪爆胎，車輛失控後撞擊隔音牆。

事故未造成人員受傷，警方到場處理，確認謝男沒有飲酒情形。目前事故車輛仍待拖吊排除，現場管制外側車道，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

警方呼籲，車輛平時應定期保養維護，上路前應檢查油、水、煞車、輪胎及燈光等車況，尤其高速公路行車速度快，輪胎若發生異常容易造成車輛失控，駕駛應做好行前檢查，避免危及自身及其他用路人安全。

大貨車撞擊力道猛烈，大片隔音牆遭撞毀，連路旁燈桿也被撞倒橫跨車道，現場一片狼藉。圖／警方提供
大貨車撞擊力道猛烈，大片隔音牆遭撞毀，連路旁燈桿也被撞倒橫跨車道，現場一片狼藉。圖／警方提供

營業大貨曳引車疑因右前輪爆胎失控，猛烈撞擊國道1號嘉義民雄路段隔音牆，車頭嚴重毀損，連里程牌也被撞斷。圖／警方提供
營業大貨曳引車疑因右前輪爆胎失控，猛烈撞擊國道1號嘉義民雄路段隔音牆，車頭嚴重毀損，連里程牌也被撞斷。圖／警方提供

大貨車爆胎後失控衝向路旁，車身停在隔音牆旁，所幸事故未造成人員受傷。圖／警方提供
大貨車爆胎後失控衝向路旁，車身停在隔音牆旁，所幸事故未造成人員受傷。圖／警方提供

嘉義 失控 車禍

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