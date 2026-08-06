中市取締毒駕件數大增　警：快篩提升查緝精準度

苗栗縣26歲范姓男子，上個月21日騎機車出門未歸，家屬隔天報警協尋，本月4日發現機車栽在通霄鎮南和路一處路旁農地，現場因雜草重生，昨晚擴大搜索才發現范男，但他已明顯死亡，且遺體已腐爛發臭；警方初步未發現其他車輛碰撞或外力介入情形，今天報請檢察官相驗，以釐清確切死因及事故原因。

2026-08-06 13:56