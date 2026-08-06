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中市取締毒駕件數大增 警：快篩提升查緝精準度
台中市警察局去年取締毒駕1095件，較113年增加870件，警方今天表示，暴增原因是全面導入毒品唾液快速篩檢試劑使用，查緝精準度與蒐證效率大幅提升。
根據台中市審計處114年度審核報告顯示，中市警局114年取締毒駕1095件，較113年取締毒駕225件，增加870件，增幅達386.67%。
對於台中市取締毒駕件數大增，遭質疑台中市毒駕情形惡化，市警局交通警察大隊發布新聞稿說明，毒駕暴增原因是全面導入毒品唾液快速篩檢試劑使用，「即時檢驗、即時逮捕」，警方查緝精準度與蒐證效率大幅提升，而非中市毒駕情形惡化。
警方表示，近年依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等新興毒品於市面上流竄，吸食後極易造成精神恍惚、控制力喪失，嚴重威脅行車安全，市警局每月規劃全市同步取締毒駕專案勤務5次，另各分局依轄內特性每月自辦3次以上，今年6月18日並配合警政署辦理「全國同步擴大取締毒駕專案勤務」。
市警局統計，今年1月至7月已查獲毒駕1449件，較114年同期471件，增加978件，增幅207.64%。警方強調，將持續深化「源頭刨根、強化查緝、重懲毒駕」3大面向作為，落實嚴正執法，守護台中市的交通安全與市民生命財產。
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