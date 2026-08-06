快訊

苗栗26歲男失蹤16天…機車栽農地、草叢內尋獲腐屍

台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

TPBL／戰神官宣了！林庭謙重磅加盟下周辦記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台北客運靠站追撞新店客運公車 7歲男童擦挫傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

今日上午8時58分，新北市新店區安和路2段公車站發生一起公車追撞事故，一輛由60歲張姓男子駕駛的台北客運大客車，由新店往中和方向行經案發地點時，疑因未掌握煞車距離，當場追撞前方正在站牌停靠、讓乘客上下車，由50歲高姓男子所駕駛的新店客運公車。

警方與救護人員接獲通報後迅速趕赴現場處置。經查，遭到追撞的公車上載有一名7歲王姓男童，因突發撞擊導致身體多處擦挫傷，隨即被送往新店耕莘醫院救治，所幸意識清楚無大礙。

警方對雙方駕駛進行酒測，兩人酒測值均為0.00mg/l，且無毒駕徵狀。肇事的張姓駕駛自稱因未拿捏好煞車距離而釀禍，確切的肇事原因及責任歸屬，仍待後續調閱行車記錄器進一步釐清。

今天上午新北市新店區安和路發生台北客運追撞新店客運公車釀禍，車上7歲男童擦挫傷送醫。記者王長鼎／攝影
今天上午新北市新店區安和路發生台北客運追撞新店客運公車釀禍，車上7歲男童擦挫傷送醫。記者王長鼎／攝影

今天上午新北市新店區安和路發生台北客運追撞新店客運公車釀禍，車上7歲男童擦挫傷送醫。記者王長鼎／攝影
今天上午新北市新店區安和路發生台北客運追撞新店客運公車釀禍，車上7歲男童擦挫傷送醫。記者王長鼎／攝影

今天上午新北市新店區安和路發生台北客運追撞新店客運公車釀禍，車上7歲男童擦挫傷送醫。記者王長鼎／攝影
今天上午新北市新店區安和路發生台北客運追撞新店客運公車釀禍，車上7歲男童擦挫傷送醫。記者王長鼎／攝影

今天上午新北市新店區安和路發生台北客運追撞新店客運公車釀禍，車上7歲男童擦挫傷送醫。記者王長鼎／攝影
今天上午新北市新店區安和路發生台北客運追撞新店客運公車釀禍，車上7歲男童擦挫傷送醫。記者王長鼎／攝影

新店客運 公車 台北

延伸閱讀

國3竹山驚傳追撞悲劇釀1死4傷 休旅車爆胎停內線遭撞婦人傷重亡

看錯紅綠燈？楊梅聯結車猛撞前方2車 4人受傷送醫

國3嘉義雨天驚險打滑　轎車撞護欄再滑到內側車道

影／高屏大橋下轎車與拖板車車禍！轎車幾近全毀 5歲女童等3人送醫

相關新聞

影／台北客運靠站追撞新店客運公車 7歲男童擦挫傷送醫

今日上午8時58分，新北市新店區安和路2段公車站發生一起公車追撞事故，一輛由60歲張姓男子駕駛的台北客運大客車，由新店往中和方向行經案發地點時，疑因未掌握煞車距離，當場追撞前方正在站牌停靠、讓乘客上下車，由50歲高姓男子所駕駛的新店客運公車。

影／浪太大…4消防隊員搜救驚險翻船落海！大武崙男泳客仍失蹤

基隆市消防局今天上午11時43分獲報，大武崙沙灘一名29歲男游泳客疑被大浪及暗流捲走失蹤，搜救人員海陸空搜索，出動直升機搜尋，4名消防隊員駕救生艇下海，但因浪太大翻船，4名消防隊員全落海，幸好被救或游上岸，全數安全獲救，但男泳客仍未發現蹤影。

苗栗26歲男失蹤16天…機車栽農地、草叢內尋獲腐屍

苗栗縣26歲范姓男子，上個月21日騎機車出門未歸，家屬隔天報警協尋，本月4日發現機車栽在通霄鎮南和路一處路旁農地，現場因雜草重生，昨晚擴大搜索才發現范男，但他已明顯死亡，且遺體已腐爛發臭；警方初步未發現其他車輛碰撞或外力介入情形，今天報請檢察官相驗，以釐清確切死因及事故原因。

夫妻入住高雄知名摩鐵半夜竟有人敲房門　控業者說詞反覆結局曝光

黃姓女子與丈夫8月2日晚間入住高雄市知名連鎖汽車旅館，半夜聽到有人敲房門和轉動門把的聲音嚇得驚醒，因業者說詞反覆，後證實是其他客人誤闖，黃女要求業者給合理交代，雙方僵持鬧到報警；警方排解後，黃女和丈夫當夜退房，倖然離開。

診所醫師被控扔大石塊砸狗？台中市動保處調查中：若屬實將開罰

台中市沙鹿區一家診所醫師被控拿大石塊砸狗，影片PO在網路Threads後引起網友大罵， 台中市動保處今天表示，已派員訪查，若屬實將開罰。

高雄橋頭鋼筋加工廠壓死人 工人攀爬吊掛遭倒落鋼筋砸中

高雄市橋頭區通港路一處鋼筋加工廠昨天發生一起死亡工安意外，66歲劉姓男子昨天下午於廠內執行吊掛作業時，攀爬加工成型的鋼筋堆疊層，不料鋼筋突然傾倒倒落，致劉男不慎摔落傷重，經送醫搶救後宣告不治，警方獲報採證後，已報請橋頭地檢署檢察官相驗以釐清死因，目前該工廠已停工接受勞工局調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。