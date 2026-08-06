影／台北客運靠站追撞新店客運公車 7歲男童擦挫傷送醫

今日上午8時58分，新北市新店區安和路2段公車站發生一起公車追撞事故，一輛由60歲張姓男子駕駛的台北客運大客車，由新店往中和方向行經案發地點時，疑因未掌握煞車距離，當場追撞前方正在站牌停靠、讓乘客上下車，由50歲高姓男子所駕駛的新店客運公車。

警方與救護人員接獲通報後迅速趕赴現場處置。經查，遭到追撞的公車上載有一名7歲王姓男童，因突發撞擊導致身體多處擦挫傷，隨即被送往新店耕莘醫院救治，所幸意識清楚無大礙。

警方對雙方駕駛進行酒測，兩人酒測值均為0.00mg/l，且無毒駕徵狀。肇事的張姓駕駛自稱因未拿捏好煞車距離而釀禍，確切的肇事原因及責任歸屬，仍待後續調閱行車記錄器進一步釐清。

今天上午新北市新店區安和路發生台北客運追撞新店客運公車釀禍，車上7歲男童擦挫傷送醫。記者王長鼎／攝影

今天上午新北市新店區安和路發生台北客運追撞新店客運公車釀禍，車上7歲男童擦挫傷送醫。記者王長鼎／攝影

今天上午新北市新店區安和路發生台北客運追撞新店客運公車釀禍，車上7歲男童擦挫傷送醫。記者王長鼎／攝影