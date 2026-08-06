影／浪太大…4消防隊員搜救驚險翻船落海！大武崙男泳客仍失蹤

基隆市消防局今天上午11時43分獲報，大武崙沙灘一名29歲男游泳客疑被大浪及暗流捲走失蹤，搜救人員海陸空搜索，出動直升機搜尋，4名消防隊員駕救生艇下海，但因浪太大翻船，4名消防隊員全落海，幸好被救或游上岸，全數安全獲救，但男泳客仍未發現蹤影。

據了解，有4名20多歲男子，今天上午一起到大武崙沙灘游泳戲水，有人游泳有人浮潛戲水，其中有一人在左側消坡塊附近游泳，但游著游著人就不見了，疑被大浪及暗流帶走，有人看到浮浮沉沉疑被漂走，朋友發現失蹤立即報案。

消防局調派船艇下水救援，目前持續搜救中，但搜救出現驚險狀況，4名消防隊員駕救生艇下海，但因浪太大翻船，4名消防隊員全落海，其他消防人員趕快前往救援，幸好都被救或游上岸，全數安全獲救，但男泳客仍未發現蹤影。

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浪太大4消防隊員搜救翻船落海驚險獲救。記者游明煌／攝影

浪太大4消防隊員搜救翻船落海驚險獲救。記者游明煌／攝影

浪太大4消防隊員搜救翻船落海驚險獲救。記者游明煌／攝影

浪太大4消防隊員搜救翻船落海驚險獲救。記者游明煌／攝影