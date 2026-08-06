苗栗26歲男失蹤16天…機車栽農地、草叢內尋獲腐屍

苗栗縣26歲范姓男子，上個月21日騎機車出門未歸，家屬隔天報警協尋，本月4日發現機車栽在通霄鎮南和路一處路旁農地，現場因雜草重生，昨晚擴大搜索才發現范男，但他已明顯死亡，且遺體已腐爛發臭；警方初步未發現其他車輛碰撞或外力介入情形，今天報請檢察官相驗，以釐清確切死因及事故原因。

據了解，家住通霄市區的范男目前無業在家，7月22日家屬見他騎車出門後遲未返家，電話又連絡不上，趕緊到派出所報案協尋。前天傍晚有散步民眾路過苗121縣道（南和路）3.9公里處，突然聞到路旁雜草叢生的農地散發陣陣惡臭，意外發現范男失蹤多日的機車，警消、救難協會和家屬，在超越成人身高的草叢中摸索多時，但一無所獲。

昨天下午相關單位持續動員，家屬並請附近某營造公司宿舍的6名移工投入搜尋，在晚上7左右終於在距離機車約6~7公尺處，找到已經腐爛的范男遺體，其身形是側身鑽進卡在草叢內，家屬空懸半個月的期望落空，當場哀痛不已。

由於范男在外有債務糾紛，家屬一度懷疑可能被追債遭遇不幸，警方不敢大意，漏夜以偵辦重大刑案規格動員偵辦，並由鑑識人員現場勘察採證，甚至出動金屬探測器找尋范男身上金飾。

警方調閱周遭監視器畫面，發現范男於7月21日凌晨2時許騎乘機車沿南和路二段由西往東行駛時，因不明原因偏離道路跌落路旁農地，現場初步未發現其他車輛碰撞跡證或外力介入情形；全案已報請苗栗地方檢察署檢察官相驗，以釐清確切死因及事故原因。