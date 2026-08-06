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夫妻入住高雄知名摩鐵半夜竟有人敲房門　控業者說詞反覆結局曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓女子與丈夫8月2日晚間入住高雄市知名連鎖汽車旅館，半夜聽到有人敲房門和轉動門把的聲音嚇得驚醒，因業者說詞反覆，後證實是其他客人誤闖，黃女要求業者給合理交代，雙方僵持鬧到報警；警方排解後，黃女和丈夫當夜退房，倖然離開。

黃女在臉書社團「爆料公社」指控，和丈夫於8月2日晚間入住高雄知名連鎖汽車旅館，深夜12時，丈夫聽到有人敲房門，還試著轉動門把，夫妻倆嚇得驚醒，後和業者反映此離譜狀況。

沒料，業者原本稱是工作人員送東西走錯房，後又改口稱「其他住客誤將消防門當樓梯走」才試圖打開門，並表示這是住客個人行為，黃女陳述，當時汽車旅館的主管到場後，堅稱「消防門不可能有人能打開」，但後來調監視器發現的確是其他客人開錯門。

黃女在文中指控，原本要求業者給合理交代，但業者卻指，可全額退款，但須立即離開，因雙方僵持不下，業者報警，最後他們被迫退房離去。

轄區三民一警分局指出，三民派出所於8月3日凌晨2時許接獲報案，指稱九如三路某汽車旅館發生糾紛，警方遂派員到場處置。

經警方初步瞭解，當時房客陳姓男子（24歲）於入住期間因不慎開錯其他房間門，驚動正在房內休息的房客黃女（39歲）及其丈夫。黃女隨即向汽車旅館業者反映並要求處理。

後警方於現場協助調協溝通，並由黃女與汽旅業者自行協商，達成初步協議，由雙方自行處理。

黃姓女子與丈夫8月2日晚間入住高雄市知名連鎖汽車旅館，半夜聽到有人敲房門嚇得驚醒，警方到場處置。記者石秀華／翻攝
黃姓女子與丈夫8月2日晚間入住高雄市知名連鎖汽車旅館，半夜聽到有人敲房門嚇得驚醒，警方到場處置。記者石秀華／翻攝

黃姓女子與丈夫8月2日晚間入住高雄市知名連鎖汽車旅館，半夜聽到有人敲房門嚇得驚醒，警方到場處置。記者石秀華／翻攝
黃姓女子與丈夫8月2日晚間入住高雄市知名連鎖汽車旅館，半夜聽到有人敲房門嚇得驚醒，警方到場處置。記者石秀華／翻攝

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