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高雄橋頭鋼筋加工廠壓死人 工人攀爬吊掛遭倒落鋼筋砸中

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市橋頭區通港路一處鋼筋加工廠昨天發生一起死亡工安意外，66歲劉姓男子昨天下午於廠內執行吊掛作業時，攀爬加工成型的鋼筋堆疊層，不料鋼筋突然傾倒倒落，致劉男不慎摔落傷重，經送醫搶救後宣告不治，警方獲報採證後，已報請橋頭地檢署檢察官相驗以釐清死因，目前該工廠已停工接受勞工局調查。

據了解，事故發生於昨天下午5時30分許，劉姓男子在橋頭區通港路這處鋼筋加工廠內進行吊掛作業，過程中攀爬至堆疊的加工成型鋼筋上，鋼筋疑因重心不穩傾倒，劉男當場摔落地面受傷。

現場其他作業員工發現後，第一時間撥打119通報救護車將劉男送往醫院急救，劉男當時雖意識清楚，但經醫療團隊全力救治後，仍於夜間不幸宣告不治。

岡山分局甲圍派出所於今天凌晨接獲家屬及廠方報案，隨即派員前往事故現場進行鑑識採證與相關人員筆錄製作。

警方表示，全案後續將報請橋頭地檢署檢察官進行司法相驗，以進一步確認劉男的確切死因。

涉案公司於事發當天已自行向高雄市府勞工局勞工作業安全衛生稽查單位通報，目前勞工局已依職業安全衛生法要求該工廠全面勒令停工，後續將深入調查現場吊掛作業防護與鋼筋堆置是否符合安衛規範，若涉及過失罪責將移送法辦。

橋頭鋼筋加工廠發生工安意外，<a href='/search/tagging/2/工人' rel='工人' data-rel='/2/214658' class='tag'><strong>工人</strong></a>不慎在作業中重傷，經醫院數小時搶救仍不治。記者巫鴻瑋／翻攝
橋頭鋼筋加工廠發生工安意外，工人不慎在作業中重傷，經醫院數小時搶救仍不治。記者巫鴻瑋／翻攝

橋頭鋼筋加工廠發生工安意外，工人不慎在作業中重傷，經醫院數小時搶救仍不治。記者巫鴻瑋／翻攝
橋頭鋼筋加工廠發生工安意外，工人不慎在作業中重傷，經醫院數小時搶救仍不治。記者巫鴻瑋／翻攝

橋頭 工人 高雄市

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