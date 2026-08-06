小女童沒有停等查看就奔跑過馬路，嚇壞開車民眾。圖：讀者提供

桃園市一名民眾日前開車行經桃園區民安路時，車前一名小女童突然從左側衝出橫過道路，小女童完全沒有檢視左右來車就衝過馬路，讓開車的民眾嚇出一身冷汗，因為如果當時車速再快一點，根本完全沒有反應空間，一定會撞上小女孩，小女孩自己恐怕也不知道自己剛剛猶如在鬼門關前走了一遭。對此，桃園警分局表示，希望家長能教育小朋友，穿越馬路一定要走人行穿越道，也絕對不行在路口追逐奔跑以免發生憾事。

桃園市一名民眾日前開車經過市府附近民安路，在對向車道有車的情況下，突然發現一名女童從左側衝過馬路，過程中完全沒有停看聽，還好當時車速不快，女童穿過馬路後，駕駛才被嚇出一身冷汗，心想如果剛剛車速再快一點，很可能就會撞上小女童。對於小朋友對安全意識的缺乏，車主也將行車紀錄器的影像提供給桃園分局，希望桃園分局能夠加強小朋友的交通安全意識。

8年前桃園一名11歲國小學童，因為安親班老師漏接男童，導致男童在馬路上奔跑過馬路時遭小貨車撞飛輾斃。男童母親抱著男童，男童還向媽媽哭喊「媽媽我好痛」，最後男童還是在媽媽懷中斷氣過世。血淋淋的教訓似乎也喚不起學校對兒童交通安全意識的重視，許多小朋友在道路上奔跑嬉戲的情況似乎也經常發生。

民眾將行車影像交給桃園警察分局，希望分局能夠提醒並加強家長以及學校對與小朋友的交通安全意識。桃園分局呼籲，民眾及學童切勿於道路、巷弄或路口奔跑、追逐嬉戲，以免因視線死角或駕駛人反應不及而發生交通事故，危及自身及其他用路人安全。

桃園分局指出，道路屬公共通行空間，行人應遵守交通規則，穿越道路時應行走行人穿越道，依照號誌指示通行，切勿任意穿越車道或違規穿越道路，共同維護交通秩序與安全。

根據桃園分局的統計，今年迄今已取締行人交通違規1587件，警方將持續加強取締及宣導作為，並與轄內各級學校保持密切聯繫，深化學童交通安全教育，提升正確用路觀念。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】馬路如虎口具象化了！桃園女童無視來車奔跑過馬路駕駛嚇傻