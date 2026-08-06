桃園分署查封租車公司名下車輛，促使義務人出面處理欠款辦理分期償還。圖：桃園分署提供

為配合法務部行政執行署交通專案執行，法務部行政執行署桃園分署持續強力執行各類交通欠款案件。近期執行某租車有限公司欠繳交通罰鍰案件時，發現該公司另積欠使用牌照稅、勞工保險費及全民健康保險費等多項公法上金錢給付義務，欠款總額高達235萬餘元。桃園分署依法執行後，成功扣得應收帳款127萬餘元，並查封公司名下車輛，促使義務人出面處理欠款辦理分期償還。

桃園分署除查封公司所有車輛1部作為擔保外，並要求公司負責人擔任擔保人，經審酌其清償能力後，核准剩餘款項分18期繳納，以確保國家債權得以實現。圖：桃園分署提供

經查，該租車公司因駕駛汽車行經行人穿越道未停讓行人，經桃園市交通事件裁決處裁處罰鍰6000元，因逾期未繳納移送桃園分署執行。執行過程中，桃園分署發現該公司另積欠多台車輛使用牌照稅、勞保費及健保費等公法上金錢給付義務，總欠款達235萬7937元，桃園分署隨即扣押該公司之應收帳款，成功扣得127萬餘元。公司負責人見公司資金遭扣押，始驚覺事態嚴重，立即向桃園分署申請分期繳納。扣除已扣得款項後，尚餘108萬餘元未清償，桃園分署除查封公司所有車輛1部作為擔保外，並要求公司負責人擔任擔保人，經審酌其清償能力後，核准剩餘款項分18期繳納，以確保國家債權得以實現。

桃園分署提醒民眾及企業，交通罰鍰、稅捐及勞、健保費等公法上金錢給付義務均應依限繳納，如確有經濟困難，可主動洽詢分期繳納，切勿心存僥倖，以免財產遭到強制執行，悔不當初。

本文章來自《桃園電子報》。原文：租車公司不甩235萬欠款 桃園分署出手查封名下車輛