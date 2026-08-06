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國3嘉義雨天驚險打滑 轎車撞護欄再滑到內側車道
國道3號嘉義竹崎路段4日傍晚發生自小客車雨天打滑事故，49歲包姓男子駕車行經南向286.5公里處時，疑因雨勢造成車輛失控，先撞擊外側護欄，再滑至內側車道停下，所幸事故未造成人員受傷，警方酒測確認駕駛酒測值為0。
國道警方表示，事故發生於4日下午5時許，包男駕駛自小客車行駛中線車道，疑因雨天路面濕滑，車輛操作失控打滑，碰撞外側護欄後，最後停在內側車道。
警方獲報後到場處理，事故沒有造成人員受傷，包男酒測值為0，現場於下午5時53分排除，恢復全線通車，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
警方提醒，雨天行車應減速並增加安全距離，行經積水路段時應雙手握緊方向盤、鬆開油門通過；若大量水花影響視線，也應穩住方向盤、保持原車道並適度減速，避免急轉方向或操作不當造成車輛打滑失控。
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