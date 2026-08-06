國3嘉義雨天驚險打滑　轎車撞護欄再滑到內側車道

桃園市一名民眾日前開車行經桃園區民安路時，車前一名小女童突然從左側衝出橫過道路，小女童完全沒有檢視左右來車就衝過馬路，讓開車的民眾嚇出一身冷汗，因為如果當時車速再快一點，根本完全沒有反應空間，一定會撞上小女孩，小女孩自己恐怕也不知道自己剛剛猶如在鬼門關前走了一遭。對此，桃園警分局表示，希望家長能教育小朋友，穿越馬路一定要走人行穿越道，也絕對不行在路口追逐奔跑以免發生憾事。

2026-08-06 13:03