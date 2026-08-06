快訊

Google又砍！Gmail神功能2027年起停止支援

台股高點震盪激化四貸同堂衝擊 金管會監理仍有二大面向有待強化

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

聽新聞
0:00 / 0:00

國3嘉義雨天驚險打滑　轎車撞護欄再滑到內側車道

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

國道3號嘉義竹崎路段4日傍晚發生自小客車雨天打滑事故，49歲包姓男子駕車行經南向286.5公里處時，疑因雨勢造成車輛失控，先撞擊外側護欄，再滑至內側車道停下，所幸事故未造成人員受傷，警方酒測確認駕駛酒測值為0。

國道警方表示，事故發生於4日下午5時許，包男駕駛自小客車行駛中線車道，疑因雨天路面濕滑，車輛操作失控打滑，碰撞外側護欄後，最後停在內側車道。

警方獲報後到場處理，事故沒有造成人員受傷，包男酒測值為0，現場於下午5時53分排除，恢復全線通車，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

警方提醒，雨天行車應減速並增加安全距離，行經積水路段時應雙手握緊方向盤、鬆開油門通過；若大量水花影響視線，也應穩住方向盤、保持原車道並適度減速，避免急轉方向或操作不當造成車輛打滑失控。

男子駕車行經國道3號嘉義竹崎路段，疑因雨天車輛失控打滑撞上護欄，車頭嚴重毀損，所幸駕駛未受傷。圖／警方提供
男子駕車行經國道3號嘉義竹崎路段，疑因雨天車輛失控打滑撞上護欄，車頭嚴重毀損，所幸駕駛未受傷。圖／警方提供

警方及拖吊人員冒雨處理事故車輛，於當天下午排除，恢復全線通車。圖／警方提供
警方及拖吊人員冒雨處理事故車輛，於當天下午排除，恢復全線通車。圖／警方提供

國道3號嘉義竹崎路段發生自小客車雨天打滑事故，現場散落大量車體零件及物品，一度影響車道通行。圖／警方提供
國道3號嘉義竹崎路段發生自小客車雨天打滑事故，現場散落大量車體零件及物品，一度影響車道通行。圖／警方提供

嘉義 車道 酒測

延伸閱讀

國3竹山驚傳追撞悲劇釀1死4傷 休旅車爆胎停內線遭撞婦人傷重亡

看錯紅綠燈？楊梅聯結車猛撞前方2車 4人受傷送醫

悚！大園街頭驚見「隱形奪命線」 2女騎士瞬間遭勒頸摔飛

影／高屏大橋下轎車與拖板車車禍！轎車幾近全毀 5歲女童等3人送醫

相關新聞

夫妻入住高雄知名摩鐵半夜竟有人敲房門　控業者說詞反覆結局曝光

黃姓女子與丈夫8月2日晚間入住高雄市知名連鎖汽車旅館，半夜聽到有人敲房門和轉動門把的聲音嚇得驚醒，因業者說詞反覆，後證實是其他客人誤闖，黃女要求業者給合理交代，雙方僵持鬧到報警；警方排解後，黃女和丈夫當夜退房，倖然離開。

診所醫師被控扔大石塊砸狗？台中市動保處調查中：若屬實將開罰

台中市沙鹿區一家診所醫師被控拿大石塊砸狗，影片PO在網路Threads後引起網友大罵， 台中市動保處今天表示，已派員訪查，若屬實將開罰。

高雄橋頭鋼筋加工廠壓死人 工人攀爬吊掛遭倒落鋼筋砸中

高雄市橋頭區通港路一處鋼筋加工廠昨天發生一起死亡工安意外，66歲劉姓男子昨天下午於廠內執行吊掛作業時，攀爬加工成型的鋼筋堆疊層，不料鋼筋突然傾倒倒落，致劉男不慎摔落傷重，經送醫搶救後宣告不治，警方獲報採證後，已報請橋頭地檢署檢察官相驗以釐清死因，目前該工廠已停工接受勞工局調查。

影／基隆大武崙沙灘4男游泳 1人疑遭大浪捲走失蹤搜救中

基隆市消防局今天中午近12時獲報，大武崙沙灘一名20多歲游泳戲水男子，疑被大浪及暗流捲走，人已失蹤，消防人員搜救中。

馬路如虎口具象化了！桃園女童無視來車奔跑過馬路駕駛嚇傻

桃園市一名民眾日前開車行經桃園區民安路時，車前一名小女童突然從左側衝出橫過道路，小女童完全沒有檢視左右來車就衝過馬路，讓開車的民眾嚇出一身冷汗，因為如果當時車速再快一點，根本完全沒有反應空間，一定會撞上小女孩，小女孩自己恐怕也不知道自己剛剛猶如在鬼門關前走了一遭。對此，桃園警分局表示，希望家長能教育小朋友，穿越馬路一定要走人行穿越道，也絕對不行在路口追逐奔跑以免發生憾事。

國3嘉義雨天驚險打滑　轎車撞護欄再滑到內側車道

國道3號嘉義竹崎路段4日傍晚發生自小客車雨天打滑事故，49歲包姓男子駕車行經南向286.5公里處時，疑因雨勢造成車輛失控，先撞擊外側護欄，再滑至內側車道停下，所幸事故未造成人員受傷，警方酒測確認駕駛酒測值為0。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。