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南市救護車年出勤10萬次有人當免費小黃 消防局要收費了

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市審計處指出，台南市救護車近4年每年平均出勤高達10萬餘次，但未運送傷病患就醫的次數平均超過2萬次，還被酒醉路倒者當免費小黃；消防局指出，為有效抑止救護車不當使用，除持續檢討並精進收費審核機制外，對於符合收費要件的案件，持續依規定辦理收費。

消防局指出，台南市近年積極提升急護品質，到院前心肺功能停止（OHCA）急救成功率及康復出院率均有顯著成長，急救成效卓著；然而，仍發生珍貴救護資源不當使用，降低未送醫案件數量，消防局極度重視救護資源合理分配與運用。

台南市審計處表示，消防局近4年每年10萬次出勤中有21.69％未運送傷病患，浪費逾5分之1的救護資源，甚至有「經常性酒醉路倒者」將救護車當成「免費計程車」搭乘；雖訂有救護車執行勤務收費標準（每趟收費1500元，包含基本費700元與技術員費800元），實際執行卻出現漏洞。

因消防局未規範收費審核小組的召開期程，導致部分違規告知單開出後，出現拖延超過8個月才審核的情況，讓遏止濫用的即時性與效果大打折扣；消防局表示，對於救護車空跑次數及酒醉路倒占用資源等，將加速收費審查相關作業流程，提升審核效率，以達警惕與抑止效果。

消防局說明，為防止救護車不當使用，降低未送醫案件數量，將持續針對非危急個案、急診檢傷分類第五級，以及送達醫院後未於急診掛號就醫等患者，收取1500元救護車使用費；針對占用救護資源特殊個案（如精神疾病等），透過轉介相關局處訪視或協助送醫工作，期能從源頭解決資源濫用問題。

消防局長楊宗林呼籲廣大市民，共同珍惜有限的緊急救護資源，將緊急醫療救護資源留給真正需要的急性腦中風、心肌梗塞、嚴重創傷或OHCA等急重症患者，請大家共同落實「救護資源合理使用」，維護緊急醫療救護品質，守護每一位市民的生命安全。

消防局指出，為有效抑止救護車不當使用，除持續檢討並精進收費審核機制外，對於符合收費要件案件，持續依規定辦理收費。聯合報系資料照
消防局指出，為有效抑止救護車不當使用，除持續檢討並精進收費審核機制外，對於符合收費要件案件，持續依規定辦理收費。聯合報系資料照

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