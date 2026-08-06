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祕書遭通緝犯持刀恐嚇 山田摩衣感謝警破案並籲更重視治安
新北市議員山田摩衣服務處27歲陳姓秘書，5日下午見36歲劉姓男子蹲在超商外上前關心，卻遭嗆並持刀恐嚇，劉男5日晚間遭警方逮捕，警方發現其為毒品和詐欺通緝犯，遭送辦。山田摩衣今天受訪表示，感謝警方積極偵辦破案，但真的希望新北市府要更重視治安，避免毒品危害市民的生命安全，自己一定會在議會強力監督。
新北市議員山田摩衣表示，這案件顯示毒品防治與人民的安全息息相關，沒想到服務處同仁一個關心的眼神，竟變成嫌犯眼中的挑釁，還持刀威脅。
山田摩衣說，還好今天嫌犯有同行友人阻止，如果他完全失控，服務處內當時還有來陳情的民眾、超商還有剛下課的學童，萬一發生更嚴重的衝突，後果真的是不堪設想。
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