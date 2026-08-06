新竹五峰大鹿林道轎車墜300公尺深谷！車外驚見白骨遺骸

新竹縣五峰鄉大鹿林道23公里處發現白骨遺骸，有民眾近期前往山區除草時，發現一輛轎車墜落山谷，靠近查看後，赫然發現車旁有一具已嚴重腐化、僅剩白骨的人體遺骸，警方循車牌追查，確認車主早在今年3月即被家屬通報失蹤，初步勘驗懷疑車輛可能於3月間墜谷，確認無他殺跡象，相關事宜仍待進一步調查釐清。

近期有民眾報案指出，在山區除草時，發現一輛白色且破損不堪的墜落轎車，走過去查看時，竟發現旁邊有一具已嚴重腐化、僅剩白骨的遺骸，因屍體風化腐爛嚴重，已無法辨識性別。

由於現場地勢險峻，邊坡坡度約60度，地形相當陡峭，初步懷疑是車輛疑似先衝出道路約100公尺，再一路翻落約300公尺深的山谷。經查詢車籍資料，確認車主於今年3月已被家屬通報失蹤，研判車輛墜谷時間可能已有數月。

經了解，初步確認現場無外力介入或他殺跡象。至於死者究竟是因身體不適、駕駛失控，或其他個人原因等導致車輛墜谷，仍待後續釐清。

有民眾近期前往山區除草時，意外發現一輛轎車墜落山谷，靠近查看後，赫然發現車旁有一具已嚴重腐化、僅剩白骨的遺骸。記者郭政芬／翻攝

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