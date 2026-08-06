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車停家門前「才剛上車」就被撞 大溪男轉彎失控釀2傷竟肇逃

桃園電子報／ 桃園電子報

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車停在自家門口，準備出門時竟遭猛撞。圖：讀者提供

車停在自家門口，準備出門時竟遭猛撞。桃園市大溪區2日晚間18時許發生一起交通事故肇事逃逸案件，一名35歲陳姓男子駕駛自小客車行經大溪區康莊路三段時，疑因轉彎未依規定減速，導致車輛失控撞擊停放民宅前的車輛，當時被撞車輛的車主與妻子準備帶小孩外出用餐，才剛坐上車繫安全帶，車子都還沒開出去，就被撞到。對此，大溪警分局表示，陳男肇事後卻未停車查看，逕自駕車離去。警方獲報後立即展開追查，依法偵辦。據悉，受傷的夫妻身體均有擦挫傷，所幸沒有生命危險。

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35歲陳姓男子駕駛自小客車行經大溪區康莊路三段時，疑因轉彎未依規定減速，導致車輛失控撞擊停放民宅前的車輛。圖：讀者提供

大溪分局表示，事故發生於2日晚間，陳男駕駛自小客車沿桃59-1線下坡路段行駛，右轉康莊路三段時，疑因轉彎未依規定減速，致車輛失控撞擊停放民宅前的自小客車。事故造成被撞的車主35歲陳姓男子頭部及頸部挫傷，其妻子小腿挫傷，經送醫治療後均無生命危險。

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事故造成被撞的車主35歲陳姓男子頭部及頸部挫傷，其妻子小腿挫傷，經送醫治療後均無生命危險。圖：讀者提供

大溪警方指出，肇事的陳男未依規定停車處理，也未下車查看傷者情形，隨即駕車往瑞安路方向逃逸。警方獲報後立即調閱沿線監視器影像，積極追查涉案車輛及駕駛人身分，已鎖定犯嫌通知到案說明，全案依A2交通事故程序處理外，詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

大溪分局呼籲，駕駛人發生交通事故後，應立即停車、採取必要安全措施，查看傷者狀況並報警處理，切勿因一時僥倖而逃離事故現場。肇事逃逸除須負擔民事賠償責任外，亦可能涉及刑事責任，警方對於任何肇事逃逸案件均將積極查緝、依法究辦，以維護交通安全及保障民眾權益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】車停家門前「才剛上車」就被撞 大溪男轉彎失控釀2傷竟肇逃 

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