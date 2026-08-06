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毒駕一路闖進竹科...熱心駕駛尾隨報警 警火速攔停逮人
新竹李姓小貨車駕駛駕車行經三峰路轉往交流道引道時，因撞擊分隔島引起後方鍾姓駕駛注意，鍾男懷疑駕駛精神狀況異常，立即請妻子錄影蒐證並通報警方，一路開啟雙黃警示燈尾隨，李姓小貨車駕駛行駛到新竹科學園區時，警方獲報後約5分鐘趕抵，最終於寶山鄉科環路與園區三路口成功攔停，經毒品唾液快篩呈依托咪酯陽性反應，警方依公共危險罪嫌將李男移送新竹地檢署偵辦。
鍾姓男子熱心跟車舉報，並將影片上傳到Thread上，事件曝光後網友憤怒，紛紛撻伐毒駕行為，直說「毒駕真的太恐怖」、「還好一路都沒有無辜人車被撞到」，並大讚警方到場支援的超高效率。
鍾姓男子在Thread表示，當時行經三峰路轉往交流道引道時，看見該輛貨車撞上分隔島，察覺情況不對，便立刻跟車，並請妻子全程錄影存證，同時打電話向寶山分駐所報案。他表示，中途一度因紅燈被拉開距離，但仍持續尾隨，並一路打著雙黃警示燈提醒其他用路人注意。
鍾男指出，警方接獲報案後約5分鐘便趕到現場，不過貨車一開始並未停車，直到前方車輛因紅燈停下，警方才趁機上前攔停。當時員警迅速下車控制現場，駕駛也未反抗，配合下車接受檢測。他坦言，若對方突然加速逃逸或危害其他用路人，自己當下甚至已做好開車攔阻的心理準備，「真的還好一路上沒有造成傷亡。」
竹東警分局寶山分駐所所長馬振綸表示，同仁接獲報案後立即趕赴現場，於寶山鄉科環路與園區三路口攔停李姓駕駛，發現其精神恍惚，依法實施毒品唾液快篩，結果呈依托咪酯陽性反應，全案依公共危險（毒駕）罪嫌移送新竹檢察署偵辦。
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