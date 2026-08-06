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無照男連撞路旁2車落跑 掉下「喪屍煙彈」反成破案線索
台北市南港區向陽路5日晚間發生車禍，一輛自小客車擦撞停放在卸貨停車格旁的兩輛轎車後，駕駛未留在現場便駛離，現場卻疑似掉下一組電子煙彈及煙桿。警方檢驗發現煙彈呈依托咪酯陽性，循線通知洪姓駕駛到案；洪男坦承無照駕駛，並承認煙彈為其所有。
南港警分局調查，事故發生於5日晚間8時許，洪男駕車沿向陽路南往北行駛，行經事故地點時不明原因擦撞停在卸貨停車格旁的兩輛自小客車，肇事後未下車處理，逕自離開現場。
警方獲報到場，民眾交付一組疑似從肇事車輛掉落的電子煙，經初步檢驗呈依托咪酯陽性，警方隨即查扣並追查車籍、調閱監視器，鎖定洪男身分後通知他到案。
洪男供稱，因自己無照駕駛，事故發生後一時緊張才離開，並坦承煙彈及煙桿為其所有。警方依無照駕駛及未依規定處理事故等違規告發，另依毒品罪嫌詢問後，函送士林地檢署偵辦；煙彈成分仍待進一步送驗確認。
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