鐵漢也有父親節！嘉縣警局首度慶祝 警察爸爸收吳寶春麵包

父親節將至，嘉義縣警察局今年首度舉辦父親節慶祝活動，局長古瑞麟送上吳寶春手工麵包給局內已婚男性員工，慰勞警察爸爸長期輪班執勤、兼顧工作與家庭的辛勞，也讓平時嚴肅的警察局多了父親節的溫馨氣氛。

縣警察局昨天利用周報結束後，在局內禮堂舉辦父親節活動，由局長古瑞麟偕同副局長及各級主管，致贈吳寶春手工麵包給局內已婚男性員工，也是縣警局首度以活動方式為警察爸爸慶祝父親節。

警方表示，警察勤務採24小時輪班，工作時間不固定，遇到重大治安、交通勤務或節慶活動，更經常得在民眾放假、與家人團聚時堅守崗位。許多男性警察在工作上處理治安、交通及各類突發事件，下班後則回歸父親及丈夫角色，今年因此特別安排父親節活動。

局長古瑞麟表示，警察工作工時長、壓力大，身為父親的同仁除了面對工作挑戰，也要兼顧家庭，希望藉由簡單的慶祝活動，在繁忙勤務中提前感受父親節氣氛。

現場不少人收到麵包後頗感意外，有人笑說，平時工作氣氛較為嚴肅，沒想到父親節前還能收到吳寶春麵包，算是工作中的小驚喜，也讓警察局增添不同於平日的輕鬆氣氛。

嘉義縣警察局長古瑞麟（中）與同仁自拍合影。圖／嘉義縣警局提供

嘉義縣警察局提前歡慶父親節，局長古瑞麟（前左）與收到吳寶春手工麵包的同仁互動，現場氣氛輕鬆熱絡。圖／嘉義縣警局提供

嘉縣警局首次辦父親節慶祝活動，送吳寶春麵包慰勞。圖／嘉義縣警局提供