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台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司！4000平方公尺建築燒光

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台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司！4000平方公尺建築燒光

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市關廟區保東路1家汽車零件工廠凌晨起火，火勢一度無法壓制還延燒到隔壁食品公司。台南市消防局陸續增派20多個消防單位支援，直到今天上午6點現場人員通報控制火勢、無人傷亡但總計4千多平方公尺的廠房夷為平地，目前在現場處理殘餘火煙。起火原因與財務損失仍待調查。

台南市消防局今天凌晨12點23分接獲民眾報案，10幾分鐘後當地關廟消防分隊消防員到達時看到冒出濃煙，準備出水灌救時火勢開始猛烈、難以控制。消防局陸續增派20多個單位總共四十多輛消防車、兩台挖土機、1百多名消防員還有30名義消前往打火，上午6點左右才控制火勢。

現場人員表示，起火的事連棟RC鐵皮加蓋汽車及零件製造業廠房，起火位置在倉庫區，燃燒面積約3000平方公尺；延燒隔壁食品公司約1000平方公尺，主要燃燒物質為塑膠製品。

台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司，連棟4000平方公尺<a href='/search/tagging/2/建築' rel='建築' data-rel='/2/144030' class='tag'><strong>建築</strong></a>燒光。圖／讀者提供
台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司，連棟4000平方公尺建築燒光。圖／讀者提供

台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司，連棟4000平方公尺建築燒光。圖／讀者提供
台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司，連棟4000平方公尺建築燒光。圖／讀者提供

台南 汽車零件 建築 火災

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