聽新聞
0:00 / 0:00
台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司！4000平方公尺建築燒光
台南市關廟區保東路1家汽車零件工廠凌晨起火，火勢一度無法壓制還延燒到隔壁食品公司。台南市消防局陸續增派20多個消防單位支援，直到今天上午6點現場人員通報控制火勢、無人傷亡但總計4千多平方公尺的廠房夷為平地，目前在現場處理殘餘火煙。起火原因與財務損失仍待調查。
台南市消防局今天凌晨12點23分接獲民眾報案，10幾分鐘後當地關廟消防分隊消防員到達時看到冒出濃煙，準備出水灌救時火勢開始猛烈、難以控制。消防局陸續增派20多個單位總共四十多輛消防車、兩台挖土機、1百多名消防員還有30名義消前往打火，上午6點左右才控制火勢。
現場人員表示，起火的事連棟RC鐵皮加蓋汽車及零件製造業廠房，起火位置在倉庫區，燃燒面積約3000平方公尺；延燒隔壁食品公司約1000平方公尺，主要燃燒物質為塑膠製品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。