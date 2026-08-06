台南關廟工廠暗夜大火　灌救逾5小時幸無傷亡

吳敬田、蕭惠珠是警界知名夫妻檔，吳現任台中市警察局長，蕭則掌理台北市治安工作繁重的信義分局，但他們的女兒卻因申辦貸款，將提款卡交給他人，淪為詐團人頭帳戶，被依幫助洗錢罪判刑五月。更令外界譁然的是，她誤信的正是政府多年來反覆宣導的貸款詐騙手法，彷彿賞了政府打詐宣導一巴掌。

2026-08-06 00:00