快訊

台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司！4000平方公尺建築燒光

從杜魯門到川普 以色列遊說團對美政壇影響力面臨巨變

多瑙河大乾旱！水位下降竟讓納粹戰艦浮出來

聽新聞
0:00 / 0:00

台南關廟工廠暗夜大火　灌救逾5小時幸無傷亡

中央社／ 台南6日電

台南市關廟區有連棟工廠建物今天凌晨發生火災，消防人員灌救超過5小時將火勢撲滅，2家工廠的廠房及倉庫燃燒面積共4000平方公尺，未造成人員傷亡，起火原因待釐清。

台南市政府消防局於凌晨0時23分獲報，指稱在關廟區保東路有工廠發生火災，陸續調派47部各式車輛、137名警義消前往灌救，抵達後發現為連棟1至2層樓鋼筋混凝土鐵皮加蓋廠房燃燒，立即出水搶救，同步調派消防機器人、2台重機具及1台大鋼牙等器具投入救災。

消防人員現場初步調查沒有人員受傷受困，經持續灌救，火勢在清晨6時16分撲滅，初步檢視發現，燃燒區域分別為汽車零件製造業倉庫區燃燒面積約3000平方公尺，以及食品公司廠房燃燒約1000平方公尺，總計約4000平方公尺，燃燒物質以塑膠製品為主，起火原因及財物損失待進一步釐清。

火災 台南

延伸閱讀

昆明化工廠黃磷燃燒冒白煙 疏散逾千人

華盛頓州野火肆虐逾6萬人撤離 警方逮捕縱火嫌犯

大型煙囪倒塌…日本製紙八代廠9死 成熊本地震罹難者最多處

國3竹山驚傳追撞悲劇釀1死4傷 休旅車爆胎停內線遭撞婦人傷重亡

相關新聞

台南關廟汽車零件廠凌晨起火延燒隔壁食品公司！4000平方公尺建築燒光

台南市關廟區保東路1家汽車零件工廠凌晨起火，火勢一度無法壓制還延燒到隔壁食品公司。台南市消防局陸續增派20多個消防單位支援，直到今天上午6點現場人員通報控制火勢、無人傷亡但總計4千多平方公尺的廠房夷為平地，目前在現場處理殘餘火煙。起火原因與財務損失仍待調查。

執法人員家屬也被騙 全民識詐還有長路

吳敬田、蕭惠珠是警界知名夫妻檔，吳現任台中市警察局長，蕭則掌理台北市治安工作繁重的信義分局，但他們的女兒卻因申辦貸款，將提款卡交給他人，淪為詐團人頭帳戶，被依幫助洗錢罪判刑五月。更令外界譁然的是，她誤信的正是政府多年來反覆宣導的貸款詐騙手法，彷彿賞了政府打詐宣導一巴掌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。