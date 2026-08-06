聽新聞
0:00 / 0:00
台南關廟工廠暗夜大火 灌救逾5小時幸無傷亡
台南市關廟區有連棟工廠建物今天凌晨發生火災，消防人員灌救超過5小時將火勢撲滅，2家工廠的廠房及倉庫燃燒面積共4000平方公尺，未造成人員傷亡，起火原因待釐清。
台南市政府消防局於凌晨0時23分獲報，指稱在關廟區保東路有工廠發生火災，陸續調派47部各式車輛、137名警義消前往灌救，抵達後發現為連棟1至2層樓鋼筋混凝土鐵皮加蓋廠房燃燒，立即出水搶救，同步調派消防機器人、2台重機具及1台大鋼牙等器具投入救災。
消防人員現場初步調查沒有人員受傷受困，經持續灌救，火勢在清晨6時16分撲滅，初步檢視發現，燃燒區域分別為汽車零件製造業倉庫區燃燒面積約3000平方公尺，以及食品公司廠房燃燒約1000平方公尺，總計約4000平方公尺，燃燒物質以塑膠製品為主，起火原因及財物損失待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。