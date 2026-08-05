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國3竹山驚傳追撞悲劇釀1死4傷 休旅車爆胎停內線遭撞婦人傷重亡

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

國道3號北向240.2公里南投竹山路段，3日下午發生死亡車禍！1輛休旅車疑因爆胎停在內側車道，後方車輛疑未注意前方狀況追撞，造成2車共5人送醫，其中1名女乘客傷重不治。警方初步排除酒駕，詳細肇事原因仍調查中。

事故發生於3日下午5時13分許，68歲曾姓男子駕駛灰色休旅車，載著妻子方姓女子行經國道3號北向竹山路段時，疑因輪胎爆胎，車輛停在內側車道。曾男疑準備下車查看車況，方女則留在車內並撥打電話報案。

後方由33歲劉姓男子駕駛豐田休旅車，疑因未注意車前狀況，未能及時煞停，撞上前方停駛的曾姓男子車輛。撞擊後造成兩車駕駛及乘客共5人受傷，分別送往醫院救治，其中方姓女子因傷勢嚴重，經搶救仍宣告不治。

國道第七警察大隊表示，事故發生後，立即派員到場處理，並對曾、劉2名駕駛實施酒測，結果均為0，排除酒駕因素。目前警方已調閱相關影像資料，並針對車輛狀況、行車過程及肇事原因進一步釐清。

警方指出，外界關注後車是否使用輔助駕駛系統，導致未能注意前方車況，相關情形仍須透過車輛鑑定及事故調查確認，目前尚無法認定原因。

警方呼籲，用路人行駛高速公路應隨時注意前方路況，保持安全距離，避免分心駕駛。若車輛在高速公路發生故障，應趕快移至安全處，開啟警示燈並依規定設置警告標誌，以降低二次事故風險。

警方也提醒，駕駛人若因未注意車前狀況，造成他人重傷或死亡，將依法面臨吊扣或吊銷駕照處分。

劉男駕駛休旅車未注意前方車輛爆胎停在車道直接撞上，車頭嚴重毀損。圖／警方提供
劉男駕駛休旅車未注意前方車輛爆胎停在車道直接撞上，車頭嚴重毀損。圖／警方提供

國道3號竹山路段發生死亡車禍，1輛休旅車疑因爆胎停於內側車道，遭後方車輛追撞，造成1死4傷。圖／警方提供
國道3號竹山路段發生死亡車禍，1輛休旅車疑因爆胎停於內側車道，遭後方車輛追撞，造成1死4傷。圖／警方提供

曾男駕駛的休旅車疑因爆胎停在國道內側車道，遭後方車輛撞擊，事故造成兩車駕駛及乘客共5人送醫，其中1人傷重不治。圖／警方提供
曾男駕駛的休旅車疑因爆胎停在國道內側車道，遭後方車輛撞擊，事故造成兩車駕駛及乘客共5人送醫，其中1人傷重不治。圖／警方提供

南投 國道 休旅車 車禍

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