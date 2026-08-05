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樹林傳貨車下坡失控翻車 駕駛受困近1小時才脫困

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市樹林區東和街今天下午發生貨車疑下坡失控撞護欄翻車，駕駛鄒姓男子一度受困駕駛座，救護人員耗費近1小時才將人救出脫困，由趕到現場支援的亞東醫院醫護人員陪同送醫，所幸無生命危險。至於事故發生原因現由警方調查中。

新北市消防局今天下午2時10分獲報，樹林區東和街往山下方向，發生貨車翻覆事故，救護人員趕抵發現39歲鄒姓男子因雙腳遭變形的車體卡住，受困在貨車駕駛座，初步確認鄒男暫無生命危險，消防人員動用破壞器材，耗費近1小時，於下午3時49分才將人順利救出，交由趕到現場支援的亞東醫院醫護人員陪同送醫。

樹林警分局表示，今天下午接獲報案後立即派遣轄區山佳派出所及交通分隊警力到場協助救護，並實施交通疏導及現場管制，避免發生二次事故。警方表示，還好39歲鄒男雖受困駕駛座，意識清醒，詳細事故原因及肇事責任仍待進一步調查釐清。

新北市樹林區東和街今天下午發生貨車疑下坡失控撞護欄翻車，駕駛鄒姓男子一度受困駕駛座，救護人員耗費近1小時才將人救出脫困，由趕到現場支援的亞東醫院醫護人員陪同送醫，所幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市樹林區東和街今天下午發生貨車疑下坡失控撞護欄翻車，駕駛鄒姓男子一度受困駕駛座，救護人員耗費近1小時才將人救出脫困，由趕到現場支援的亞東醫院醫護人員陪同送醫，所幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝

新北市樹林區東和街今天下午發生貨車疑下坡失控撞護欄翻車，駕駛鄒姓男子一度受困駕駛座，救護人員耗費近1小時才將人救出脫困，由趕到現場支援的亞東醫院醫護人員陪同送醫，所幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝
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新北市樹林區東和街今天下午發生貨車疑下坡失控撞護欄翻車，駕駛鄒姓男子一度受困駕駛座，救護人員耗費近1小時才將人救出脫困，由趕到現場支援的亞東醫院醫護人員陪同送醫，所幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝

新北市樹林區東和街今天下午發生貨車疑下坡失控撞護欄翻車，駕駛鄒姓男子一度受困駕駛座，救護人員耗費近1小時才將人救出脫困，由趕到現場支援的亞東醫院醫護人員陪同送醫，所幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市樹林區東和街今天下午發生貨車疑下坡失控撞護欄翻車，駕駛鄒姓男子一度受困駕駛座，救護人員耗費近1小時才將人救出脫困，由趕到現場支援的亞東醫院醫護人員陪同送醫，所幸無生命危險。記者王長鼎／翻攝

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新北 失控 車禍

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