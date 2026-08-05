91歲嬤受困草叢6小時 搜救犬April憑氣味2小時尋回

桃園市觀音區九旬老婦昨午誤入住家附近草叢後失聯，家屬遍尋不著緊急報案，桃園市消防局特種搜救大隊隨即派遣搜救犬小組投入協尋，由全國首隻取得BRH MT Search路徑追蹤高級認證的搜救犬April負責氣味追蹤，憑藉其敏銳嗅覺與專業路徑追蹤能力，2小時內精準定位，深夜找到阿嬤完成救援任務。

119勤指中心表示，於昨晚9時12分接獲民眾報案，得知觀音區有老阿嬤走失，立即派遣特搜大隊搜救犬小組1車、2名搜救人員及2隻搜救犬前往現場，包括搜救犬April及NERO投入搜尋。

搜救犬小組抵達後，搜救人員先了解阿嬤最後出現位置及可能行動方向，並向家屬說明搜救犬執行任務方式，同時在阿嬤的臥室四處採集阿嬤氣味樣本，提供讓搜救犬辨識追蹤的氣味，隨後由領犬員盧弘恩帶著搜救犬April展開搜索，希望利用氣味線索掌握老婦人行蹤。

晚間10時38分至11時，搜救團隊針對老婦人失聯起點周邊區域進行第一次搜尋，逐步排除附近可能位置。由於現場環境複雜，搜救人員隨即重新分析相關資訊，研判老婦人平時活動範圍及可能行經路線，調整搜尋方向。

晚間11時10分，搜救團隊展開第二次搜索，由April沿研判路線持續追蹤氣味，短短3分鐘傳出好消息，在阿嬤最後現身之處的150公尺外，發現倒地的阿嬤，成功完成協尋任務；從消防局接獲報案到尋獲老婦人，僅約2小時，讓焦急等待的家屬終於安心。

消防局說，此次執行任務的搜救犬April，具備高度專業能力，除通過IRO RH-TB瓦礫搜救犬高級認證外，也取得BRH MT Search路徑追蹤高級認證，是全國第一隻取得BRH路徑追蹤認證的搜救犬；另隻投入勤務的搜救犬NERO，同樣通過IRO RH-TB瓦礫搜救犬高級認證，兩犬皆為特搜大隊重要搜救戰力。

消防局表示，搜救犬除了投入地震、建築物倒塌等重大災害救援，在失蹤人口協尋案件中，也能透過靈敏嗅覺及專業訓練能力，快速協助縮小搜尋範圍，提高尋獲機率。

消防局提醒，家中若有高齡長者、失智者或患有特殊疾病之家屬，外出時建議配戴可辨識身分資訊的物品或定位裝置，一旦發生走失情形，可協助警方及搜救人員迅速掌握資訊，爭取黃金救援時間，守護家人安全。

特搜大隊出動搜救犬小組前往，先到阿嬤房間蒐集氣味。記者陳恩惠／翻攝

昨晚由全國首隻取得BRH MT Search路徑追蹤高級認證的搜救犬April負責氣味追蹤。記者陳恩惠／翻攝

負責氣味追蹤搜救犬April定位找到失聯的阿嬤。記者陳恩惠／翻攝

桃園觀音有名九旬阿嬤昨午失蹤，家屬晚間向119求助，特搜大隊出動搜救犬小組前往。記者陳恩惠／翻攝

昨晚由全國首隻取得BRH MT Search路徑追蹤高級認證的搜救犬April負責氣味追蹤。記者陳恩惠／翻攝

桃園觀音有名九旬阿嬤昨午在住家附近草叢失蹤了。記者陳恩惠／翻攝