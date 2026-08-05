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悚！大園街頭驚見「隱形奪命線」 2女騎士瞬間遭勒頸摔飛

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市大園區7月30日凌晨發生驚悚車禍，20歲劉姓、邱姓女子分騎機車行經中正東路一段時，竟遭垂落路面的電線勾住頸部，兩人當場失控摔車倒地送醫，所幸均無生命危險，宛如從鬼門關前撿回一命；大園警分局說，2女酒測為0，肇事責任待釐清。

交通分隊小隊長徐明德說，7月30日凌晨1時7分，同齡的劉、邱姓女子各自騎乘普通重型機車，沿大園區中正東路一段往埔心方向行駛，行經事故路段時，因為馬路上有掉落、垂落的電線橫跨車道，其中電線突然勾扯兩人的頸部，強大的拉扯力道讓兩人瞬間失去平衡，機車當場倒地滑行，兩人重摔路面受傷。

從網友的行車記錄畫面可見，事發當時道路光線昏暗，垂落的電線幾乎難以辨識，若騎士車速再快一些，或遭電線纏繞頸部時間更長，後果恐怕不堪設想。這起意外也讓不少民眾直呼，深夜道路竟暗藏如此致命陷阱，簡直令人毛骨悚然。

大園警分局交通分隊獲報，立即趕赴現場處理，除協助將兩名傷者送醫救治外，也緊急通知台電派員到場，將掉落電線移除並進行搶修，避免再有其他用路人誤闖危險路段，員警對劉姓、邱姓兩名騎士實施酒測，酒測值均為0，已排除酒後駕車因素。

警方表示，事故發生原因及電線掉落原因，仍有待相關單位進一步調查釐清。同時提醒民眾，若發現道路上有掉落電線、倒塌路樹或其他影響交通安全的障礙物，應立即撥打110或通知權責單位到場處理，避免危險持續存在，保障所有用路人安全。

大園中正東路上月30日深夜，有兩名年輕女騎士遭掉落的電線勒頸，當場人車摔飛，警方釐清肇事責任。記者陳恩惠／翻攝
大園中正東路上月30日深夜，有兩名年輕女騎士遭掉落的電線勒頸，當場人車摔飛，警方釐清肇事責任。記者陳恩惠／翻攝

大園中正東路上月30日深夜，有兩名年輕女騎士遭掉落的電線勒頸，當場人車摔飛，警方釐清肇事責任。記者陳恩惠／翻攝
大園中正東路上月30日深夜，有兩名年輕女騎士遭掉落的電線勒頸，當場人車摔飛，警方釐清肇事責任。記者陳恩惠／翻攝

大園中正東路上月30日深夜，有兩名年輕女騎士遭掉落的電線勒頸，當場人車摔飛，警方釐清肇事責任。記者陳恩惠／翻攝
大園中正東路上月30日深夜，有兩名年輕女騎士遭掉落的電線勒頸，當場人車摔飛，警方釐清肇事責任。記者陳恩惠／翻攝

大園中正東路上月30日深夜，有兩名年輕女騎士遭掉落的電線勒頸，當場人車摔飛，警方釐清肇事責任。記者陳恩惠／翻攝
大園中正東路上月30日深夜，有兩名年輕女騎士遭掉落的電線勒頸，當場人車摔飛，警方釐清肇事責任。記者陳恩惠／翻攝

騎士 車禍 桃園

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