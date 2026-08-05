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騎士不滿被攔質疑以「眼神渙散」當理由 信義分局：依法路檢查證身分
簡姓男子本月2日騎機車經台北市信義區和平東路，被路檢點執勤員警攔下，他質疑員警以他「眼神渙散」為由盤查，行車紀錄器影像被上傳網路引發討論。北市信義警分局表示，依法執行路檢勤務，請駕駛人配合警方查證身分。
據調查，簡姓男子2日晚間10時許騎乘機車，行經北市信義區和平東路3段的警方路檢點，被信義分局福德街派出所員警攔下，員警告知他「看起來有點想睡覺」、「太累了是不是」，說明是依警察職權行使法路檢。
簡男質疑員警以他「眼神渙散」為由盤查，不配合告知身分證字號，要員警自行查詢車號及車籍資料，員警查詢確認車主與駕駛人為同一人，查證無不法情事後放行。
信義分局表示，警方依法設置路檢點，發現簡男騎機車進入路檢點，依法查證身分過程，觀察疑有眼神渙散、精神不佳情狀；警方執行路檢勤務均依法辦理，民眾遇警方攔檢時，請配合查證身分及相關程序，共同維護交通秩序與公共安全，若對執法過程有疑義，可循合法管道反映，避免因誤解影響執法進行。
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