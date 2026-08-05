快訊

Telegram一度無預警下架！CEO還原事件經過 曝全新勒索手法

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

潛水正妹網紅李潤潤驟逝！母親感謝各地親友送別：我都替她記著

聽新聞
0:00 / 0:00

工頭遇櫻花妹日文傳訊「很喜歡台灣」 以為緣分來了要幫出20萬醫美費

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

47歲的楊姓男子在臉書遇到帳號顯示為日本女子姓名、照片使用美女頭像的帳號向他送出好友邀請，他以為在臉書交到日本女性朋友，對方傳日文、他傳中文，聊到約定以結婚為前提展開交往；當網友要求協助20萬元的醫美手術費，楊馬上答應，台南警方、銀行及時攔阻。

單身的楊姓男子職業是外包商工頭，月入十多萬，日前他在臉書收到好友邀請，觀察對方的居住地、分享的美美生活照片都顯示在日本東京，且有許多好友，生活動態都有朋友留言、按讚，認為是真實用戶；楊接受好友邀請，對方用日文傳訊詢問楊「是否是台灣人、很喜歡台灣」。

楊透過網路翻譯理解意思後，用中文回覆，對方仍回覆日文，雙方就這樣一邊打日文、一邊打中文交流；網友邀請楊使用LINE聯繫，可加入翻譯機器人，雙方打自己的語言會自動翻譯。在交流無礙後，兩人每天互相問候，楊見對方關心他的生活起居、日噓寒問暖，相談甚歡。

楊心想是否「緣分來了」？當對方說「很喜歡台灣男生、很喜歡楊、想跟楊在一起」，楊信以為真，雙方還講好以結婚為前提展開交往；聊天多日後，對方表示跟楊見面前，希望能去做醫美手術，這樣才能漂漂亮亮的來台灣見面，希望楊能幫忙出手術費，楊欣然答應。

當對方表示大約日幣100萬，昨天中午12時許，楊果然前往台南市安南區安和路五段上的銀行，表示要提領20萬元現金，並表示提領後要兌換日幣，辦理海外匯款；銀行襄理及專員詢問原因，楊表示在東京的女友做手術急需用錢，經詢問女友是誰、是否見過面，楊卻答不出來。

銀行研判有異，通報轄區第三警分局和順派出所，警員唐仲亞、李佰勳到場詢問，確認楊從未見過所謂女友，一路被對方用日文話術驅使到銀行領錢，過程符合「假交友（愛情詐騙）」手法；員警向楊以許多案件的被害人案例，分析詐騙集團慣用話術及手法。

經警方與銀行人員耐心勸說，還請楊下載對方照片，放到網路上搜尋，看看是否是盜用其他日本網紅、明星照片；經楊仔細思索認識對方過程，自行確認警員提示的查證方式後，終於相信對方不是「緣分來了」，而是遇到詐騙歹徒，打消提款念頭。

除了「假交友」，台南市警方發現，近期誘騙LINE帳號的手法往下鎖定青少年，以「免費送遊戲寶物」、「代儲優惠」、「抽獎活動」及「高薪網路打工」等話術，要求提供LINE帳號、電話及驗證碼，盜取帳號使用權，假冒孩子身分散布詐騙訊息、或向親友借款等訊息。

少年警察隊呼籲，LINE帳號、電話及驗證碼如同個人數位身分，切勿提供任何人，青少年應謹記「不提供帳號密碼、不提供驗證碼、不點擊不明連結」三原則，遇有可疑訊息務必先向家長、老師或警方查證，避免遭歹徒利用，導致親友遭詐騙遇害。

網友邀請楊姓工頭使用LINE聯繫，加入翻譯機器人，雙方打自己的語言會自動翻譯。圖／民眾提供
網友邀請楊姓工頭使用LINE聯繫，加入翻譯機器人，雙方打自己的語言會自動翻譯。圖／民眾提供

楊與自稱日本女網友約定以結婚為前提展開交往，當網友要求協助20萬元的醫美手術費，楊馬上答應前往匯款。圖／民眾提供
楊與自稱日本女網友約定以結婚為前提展開交往，當網友要求協助20萬元的醫美手術費，楊馬上答應前往匯款。圖／民眾提供

楊姓男子在臉書遇到帳號顯示為日本女子姓名、照片使用美女頭像的帳號向他送出好友邀請，他以為交到日本女性朋友。圖／民眾提供
楊姓男子在臉書遇到帳號顯示為日本女子姓名、照片使用美女頭像的帳號向他送出好友邀請，他以為交到日本女性朋友。圖／民眾提供

櫻花 醫美 詐騙

延伸閱讀

彰化男子聽信詐團話術欲提款500萬元 因警銀聯手勸阻才未失金

800元也騙！勿以錢少而不防 警揭小額詐騙是新手法

影／假冒正妹裸聊性勒索近百人 無業男誇口自己是「鼻祖」遭押

差點傾家蕩產！山東女警下班買飯意外識破騙局 神救援保女攤商191萬存款

相關新聞

無聊當有趣！小琉球機車乘客反坐玩「剪刀石頭布」 警將開罰

有一群遊客到小琉球騎乘兩輛機車，前輛機車被載的乘客竟反坐，與後輛機車騎士玩起「剪刀石頭布」，事後還高調PO網，被抨擊後雖然撤文，但已被其他網友截取，痛批拿生命開玩笑，還危及其他用路人，警方表示將依道路交通管理處罰條例處以300元以上600元以下罰鍰。

工頭遇櫻花妹日文傳訊「很喜歡台灣」 以為緣分來了要幫出20萬醫美費

47歲的楊姓男子在臉書遇到帳號顯示為日本女子姓名、照片使用美女頭像的帳號向他送出好友邀請，他以為在臉書交到日本女性朋友，對方傳日文、他傳中文，聊到約定以結婚為前提展開交往；當網友要求協助20萬元的醫美手術費，楊馬上答應，台南警方、銀行及時攔阻。

中市67歲男離家5天 今凌晨警消在太平山區山谷救起他

台中市太平區一名67歲市民8月1日徒步離家，家人見他久未返家失去蹤影，向警方報案協尋。警消今天清晨6時51分接獲民眾報案，表示在太平區竹正路69號山區發現有人墜落山谷，立即前往搜救，順利將他救起。所幸送醫後無大礙，已由家人帶回。

【有片】大園深夜驚見電線掉落！2女騎士「遭勒脖」慘摔送醫

桃園市2名20歲劉姓女子及邱姓女子於7月30日凌晨1時7分許，各自騎乘普通重型機車行經大園區中正東路一段往埔心方向行駛時，疑似該處電線掉落，導致勾扯頸部，造成兩人失控摔車受傷送醫，詳細事故原因尚待警方釐清。

【有片】龜山機車「突鬼切待轉」釀禍！人車滑行再撞路邊轎車

桃園市昨(4)日上午11時在龜山區文化二路與文化二路18巷口，18歲利姓男子騎乘重機車由文化二路往林口方向騎乘，到路口欲靠右至機車待轉區，與後方同向31歲張姓男子所騎乘重機車發生擦撞，張男人車倒地，機車滑行再撞擊暫停於路旁由潘姓男子所駕駛自小客車。

影／台中大雅驚險翻車 清晨下班疑精神不濟開車自撞翻車受傷

一名男子今天清晨下班後疑精神不濟，開車經台中市大雅區昌平路逆向撞上停路邊轎車後，男子的轎車翻車人受傷，警方檢測他無酒精反應，肇事原因仍調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。