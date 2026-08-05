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無聊當有趣！小琉球機車乘客反坐玩「剪刀石頭布」 警將開罰

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

有一群遊客到小琉球騎乘兩輛機車，前輛機車被載的乘客竟反坐，與後輛機車騎士玩起「剪刀石頭布」，事後還高調PO網，被抨擊後雖然撤文，但已被其他網友截取，痛批拿生命開玩笑，還危及其他用路人，警方表示將依道路交通管理處罰條例處以300元以上600元以下罰鍰。

網友PO文指出，「騎機車玩剪刀石頭布、後座不好好坐，出事了是你們自己負責，還是要無辜用路人一起承擔？小琉球的道路旺季車流又多，真的不要把危險駕駛好玩。」也有人留言「拿無聊當有趣」、「真的什麼人都有」、「等著繳罰單吧」。

警方表示，機車後乘客反坐行駛，依道路交通管理處罰條例「機車附載人員或物品未依規定者」，可處駕駛人300元以上600元以下罰鍰；提醒用路人應遵守交通規則，以保障行車安全。

遊客到小琉球騎乘兩輛機車，前輛機車被載的乘客竟反坐，與後輛機車騎士玩起「剪刀石頭布」。圖／翻攝自Treads liuqiu2024
遊客到小琉球騎乘兩輛機車，前輛機車被載的乘客竟反坐，與後輛機車騎士玩起「剪刀石頭布」。圖／翻攝自Treads liuqiu2024

小琉球 機車 開罰

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