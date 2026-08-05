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【有片】龜山機車「突鬼切待轉」釀禍！人車滑行再撞路邊轎車
桃園市昨(4)日上午11時在龜山區文化二路與文化二路18巷口，18歲利姓男子騎乘重機車由文化二路往林口方向騎乘，到路口欲靠右至機車待轉區，與後方同向31歲張姓男子所騎乘重機車發生擦撞，張男人車倒地，機車滑行再撞擊暫停於路旁由潘姓男子所駕駛自小客車。
龜山警分局交通分隊說明，警消獲報到場處理，合力將受傷的張男送醫治療無生命危險，三方駕駛人酒測值均為0。
警方也呼籲，騎乘機車應該注意前車狀況，保持安全距離及車速，避免突發狀況反應不及造成交通事故。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山機車「突鬼切待轉」釀禍！人車滑行再撞路邊轎車
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