快訊

蔣友柏談父親遺訓「不會用姓氏拿任何好處」 憂家族50歲魔咒

當獵奇遇上文明開化：日治台灣的鬼屋如何以博覽會形式借殼上市

獨／剛升格當媽就接下主持大任！傳今年陳庭妮、陳漢典「雙陳」掌舵金鐘獎

聽新聞
0:00 / 0:00

【有片】龜山機車「突鬼切待轉」釀禍！人車滑行再撞路邊轎車

桃園電子報／ 桃園電子報

S 426319927
機車滑行再撞擊暫停於路旁由潘姓男子所駕駛自小客車。圖：讀者提供

桃園市昨(4)日上午11時在龜山區文化二路與文化二路18巷口，18歲利姓男子騎乘重機車由文化二路往林口方向騎乘，到路口欲靠右至機車待轉區，與後方同向31歲張姓男子所騎乘重機車發生擦撞，張男人車倒地，機車滑行再撞擊暫停於路旁由潘姓男子所駕駛自小客車。

S 426319926
三方駕駛人酒測值均為0。圖：讀者提供

龜山警分局交通分隊說明，警消獲報到場處理，合力將受傷的張男送醫治療無生命危險，三方駕駛人酒測值均為0。

警方也呼籲，騎乘機車應該注意前車狀況，保持安全距離及車速，避免突發狀況反應不及造成交通事故。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山機車「突鬼切待轉」釀禍！人車滑行再撞路邊轎車

延伸閱讀

影／台中大雅驚險翻車 清晨下班疑精神不濟開車自撞翻車受傷

大車前方像隱形！司機駕駛座實拍「致命死角」：人就在車頭卻看不到

看錯紅綠燈？楊梅聯結車猛撞前方2車 4人受傷送醫

機車路考連敗2回！他絕望求助 過來人給攻略：直線12秒也不難

相關新聞

中市67歲男離家5天 今凌晨警消在太平山區山谷救起他

台中市太平區一名67歲市民8月1日徒步離家，家人見他久未返家失去蹤影，向警方報案協尋。警消今天清晨6時51分接獲民眾報案，表示在太平區竹正路69號山區發現有人墜落山谷，立即前往搜救，順利將他救起。所幸送醫後無大礙，已由家人帶回。

【有片】大園深夜驚見電線掉落！2女騎士「遭勒脖」慘摔送醫

桃園市2名20歲劉姓女子及邱姓女子於7月30日凌晨1時7分許，各自騎乘普通重型機車行經大園區中正東路一段往埔心方向行駛時，疑似該處電線掉落，導致勾扯頸部，造成兩人失控摔車受傷送醫，詳細事故原因尚待警方釐清。

【有片】龜山機車「突鬼切待轉」釀禍！人車滑行再撞路邊轎車

桃園市昨(4)日上午11時在龜山區文化二路與文化二路18巷口，18歲利姓男子騎乘重機車由文化二路往林口方向騎乘，到路口欲靠右至機車待轉區，與後方同向31歲張姓男子所騎乘重機車發生擦撞，張男人車倒地，機車滑行再撞擊暫停於路旁由潘姓男子所駕駛自小客車。

影／台中大雅驚險翻車 清晨下班疑精神不濟開車自撞翻車受傷

一名男子今天清晨下班後疑精神不濟，開車經台中市大雅區昌平路逆向撞上停路邊轎車後，男子的轎車翻車人受傷，警方檢測他無酒精反應，肇事原因仍調查中。

看錯紅綠燈？楊梅聯結車猛撞前方2車 4人受傷送醫

桃園市今(4)日下午14時30分許，一名54歲邱姓男子駕駛聯結車行經楊梅區楊新路四段與高鐵南路七段時，疑因誤認燈號，導致撞擊前方54歲劉姓男子及57歲洪姓男子駕駛之兩部汽車，造成4人受傷送醫，詳細事故原因尚待警方釐清。

影／台南東區7旬翁疑疲勞駕駛…撞倒騎士擦撞路邊5機車 再撞車才停下

73歲蔡姓老翁昨天下午開車疑似因疲勞打瞌睡，竟在台南市東區北門路一段外側車道南往北方向行駛時，先撞倒騎乘機車的周姓男子，隨後一路滑行再擦撞路邊靜止的重機車，最後撞上一輛轎車後才停止；路人紛紛圍觀拍下畫面，以為又是酒駕毒駕，警方確認酒測值為0。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。