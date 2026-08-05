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【有片】大園深夜驚見電線掉落！2女騎士「遭勒脖」慘摔送醫
桃園市2名20歲劉姓女子及邱姓女子於7月30日凌晨1時7分許，各自騎乘普通重型機車行經大園區中正東路一段往埔心方向行駛時，疑似該處電線掉落，導致勾扯頸部，造成兩人失控摔車受傷送醫，詳細事故原因尚待警方釐清。
大園警分局交通分隊說明，警方獲報後立即派員到場處理，並通知台電人員前往排除危險及進行維護。兩名騎士均送醫治療，經實施酒精測試，駕駛人酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
警方呼籲，民眾如發現道路上有掉落電線、路樹倒塌或其他影響交通安全之障礙物，請立即撥打110或通知相關權責單位處理，以利即時排除危險，共同維護用路人安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】大園深夜驚見電線掉落！2女騎士「遭勒脖」慘摔送醫
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