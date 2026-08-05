兩名騎士均送醫治療，經實施酒精測試，駕駛人酒測值均為0。圖：讀者提供

桃園市2名20歲劉姓女子及邱姓女子於7月30日凌晨1時7分許，各自騎乘普通重型機車行經大園區中正東路一段往埔心方向行駛時，疑似該處電線掉落，導致勾扯頸部，造成兩人失控摔車受傷送醫，詳細事故原因尚待警方釐清。

疑似因該處電線掉落，導致勾扯2名女騎士頸部，造成兩人失控摔車受傷送醫。圖：讀者提供

大園警分局交通分隊說明，警方獲報後立即派員到場處理，並通知台電人員前往排除危險及進行維護。兩名騎士均送醫治療，經實施酒精測試，駕駛人酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

警方呼籲，民眾如發現道路上有掉落電線、路樹倒塌或其他影響交通安全之障礙物，請立即撥打110或通知相關權責單位處理，以利即時排除危險，共同維護用路人安全。



本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】大園深夜驚見電線掉落！2女騎士「遭勒脖」慘摔送醫