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影／台中大雅驚險翻車 清晨下班疑精神不濟開車自撞翻車受傷
一名男子今天清晨下班後疑精神不濟，開車經台中市大雅區昌平路逆向撞上停路邊轎車後，男子的轎車翻車人受傷，警方檢測他無酒精反應，肇事原因仍調查中。
台中市大雅警分局表示，今天清晨5時16分，在台中市大雅區昌平路四段車禍，70歲游姓男子駕駛轎車沿昌平路四段往雅潭路四段方向行駛，行經事故地點，不慎碰撞對向路邊停車的黑色轎車，游男所駕車輛向右側翻覆，游男車輛左前車頭與右側車身、黑色車輛左右側車身均受損。
大雅分局員警依規定到場處置，游男經檢測無酒精反應，游男頸部、手部送醫後無大礙。後續再詳細蒐證後，由鑑定單位研判。據了解，游男自稱晚班下班後開車精神不濟，他未說明工作性質。
大雅分局呼籲，駕駛人行車時應隨時注意車前狀況及道路方向，切勿疲勞駕駛或分心操作，以維護自身及其他用路人安全。
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