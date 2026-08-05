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看錯紅綠燈？楊梅聯結車猛撞前方2車 4人受傷送醫
桃園市今(4)日下午14時30分許，一名54歲邱姓男子駕駛聯結車行經楊梅區楊新路四段與高鐵南路七段時，疑因誤認燈號，導致撞擊前方54歲劉姓男子及57歲洪姓男子駕駛之兩部汽車，造成4人受傷送醫，詳細事故原因尚待警方釐清。
警方說明，今日下午獲報楊梅區楊新路四段與高鐵南路七段發生交通事故，經了解為邱男駕駛聯結車，行經事故地點時，疑似因誤認燈號，故不慎追撞前方劉男及洪男駕駛之兩部汽車，事故當事人及乘客等4人受傷送醫治療暫無生命危險，經檢測各車駕駛酒測值均為0，事故發生之詳細原因，警方調查釐清中。
警方呼籲汽機車駕駛人，駕駛車輛時應注意車前狀況同時減速慢行，並注意本身精神狀況，避免造成事故發生。
本文章來自《桃園電子報》。原文：看錯紅綠燈？楊梅聯結車猛撞前方2車 4人受傷送醫
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