看錯紅綠燈？楊梅聯結車猛撞前方2車 4人受傷送醫

73歲蔡姓老翁昨天下午開車疑似因疲勞打瞌睡，竟在台南市東區北門路一段外側車道南往北方向行駛時，先撞倒騎乘機車的周姓男子，隨後一路滑行再擦撞路邊靜止的重機車，最後撞上一輛轎車後才停止；路人紛紛圍觀拍下畫面，以為又是酒駕毒駕，警方確認酒測值為0。

2026-08-05 09:10