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影／台南東區7旬翁疑疲勞駕駛…撞倒騎士擦撞路邊5機車 再撞車才停下

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

73歲蔡姓老翁昨天下午開車疑似因疲勞打瞌睡，竟在台南市東區北門路一段外側車道南往北方向行駛時，先撞倒騎乘機車的周姓男子，隨後一路滑行再擦撞路邊靜止的重機車，最後撞上一輛轎車後才停止；路人紛紛圍觀拍下畫面，以為又是酒駕毒駕，警方確認酒測值為0。

目前仍在做工的蔡姓老翁昨天上午工作完，下午2時許開車返家，疑似因消耗體力而疲勞打瞌睡，先撞擊19歲周姓騎士導致四肢擦挫傷送醫，接著再擦撞路邊共5輛機車，直到撞上汽車才停在北門路一段上；轄區第一警分局交通分隊趕到施測，確認蔡沒有酒駕、毒駕。

除了騎士以外，事故沒有造成其他人員受傷，其他駕駛也均未酒駕、毒駕，初步研判蔡疑似是疲勞駕駛加上未注意車前狀況，相關肇事原因警方持續調查釐清中；分局呼籲駕駛人務必注意車前狀況，並隨時留意道路狀況，以保障自己及其他用路人安全。

73歲蔡姓老翁先撞倒騎乘機車的周姓男子，隨後一路滑行再擦撞路邊靜止的重機車，最後撞上一輛轎車後才停止。圖／民眾提供
73歲蔡姓老翁先撞倒騎乘機車的周姓男子，隨後一路滑行再擦撞路邊靜止的重機車，最後撞上一輛轎車後才停止。圖／民眾提供

73歲蔡姓老翁先撞倒騎乘機車的周姓男子，隨後一路滑行再擦撞路邊靜止的重機車，最後撞上一輛轎車後才停止。圖／民眾提供
73歲蔡姓老翁先撞倒騎乘機車的周姓男子，隨後一路滑行再擦撞路邊靜止的重機車，最後撞上一輛轎車後才停止。圖／民眾提供

73歲蔡姓老翁先撞倒騎乘機車的周姓男子，隨後一路滑行再擦撞路邊靜止的重機車，最後撞上一輛轎車後才停止。圖／民眾提供
73歲蔡姓老翁先撞倒騎乘機車的周姓男子，隨後一路滑行再擦撞路邊靜止的重機車，最後撞上一輛轎車後才停止。圖／民眾提供

騎士 東區 機車

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