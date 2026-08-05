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高雄烤鴨名店搶開幕「偷跑試設備」 超載燒變電箱害周邊大停電

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一家知名烤鴨名店近日正在左營區華夏路緊鑼密鼓籌備展店，不料昨天下午店家在台電增設用電申請尚未完工驗收前，急著運轉高功率設備進行測試，瞬間電流導致線路過載，造成現場2具變電箱過熱冒煙，引發周邊大停電，由於停電時間從午後一路延伸至傍晚，鄰近的石頭火鍋店、拉麵店及超商等均受連累，正值黃金營業時段卻無電可用，只能無奈拉下鐵門休息。

停電事故發生於昨天下午1時25分，影響範圍涵蓋華夏路、大中二路及高鐵路一帶，入夜後，華夏路商圈仍一片漆黑，鄰近的石頭火鍋店與拉麵店門口紛紛貼出休息告示，連鎖鞋店內空無一人，超商也因無法提供收銀與冷凍服務只能暫停營業，初估至少有4間店家整晚生意泡湯，業者對於無辜受牽連感到相當無奈。

台電高雄區處說明，該烤鴨店家先前已向台電提出設備增設用電申請，但當時外線工程及相關檢驗送電程序均尚未完成，店家急於為開幕做準備提前測試設備，導致線路負載過高，造成華夏路上的2具167KVA亭置式變壓器受損冒煙。

事發後台電迅速派員趕赴現場搶修，但由於現場部分手孔遭降埋，增加了檢修與開箱的難度，導致搶修過程較為耗時，經台電加派人力全力搶救，最終於晚間6時54分全數恢復供電。

台電強調，未來將進一步加強對申請用戶的宣導，並提醒所有店家與民眾，在增設用電申請案尚未正式完成檢驗與送電前，切勿私自提前運轉設備或超載用電，以免釀成設備毀損或公安意外，甚至影響周邊住戶與商家的正常用電權益。

烤鴨店開目前試設備竟造成台電變電箱冒煙燒毀，引發周邊商圈大停電。記者巫鴻瑋／翻攝

烤鴨店開目前試設備竟造成台電變電箱冒煙燒毀，引發周邊商圈大停電。記者巫鴻瑋／翻攝

停電 烤鴨 高雄 變電箱

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