宜蘭粉鳥林划槳出海釣魚失聯 海巡動員搜救
楊姓男子昨天下午與阮姓女子到宜蘭縣粉鳥林北灘露營，楊男划立式划槳（SUP）出海釣魚至今未歸，海巡署今天獲報動員搜索，截至晚間仍未發現楊男。
61歲阮女向海巡報案指出，昨天下午5時許與63歲楊男於東澳粉鳥林北灘露營，楊男使用新購買的立式划槳（SUP）並攜帶釣竿往海上划去釣魚，她則在車內飲酒後睡著，直到今天清晨6時許未見楊男返回，因而向海巡人員報案。
海巡署第一巡防區接獲通報後，立即指派線上巡防艇前往東澳海域搜尋，並通報宜蘭縣政府警察局蘇澳分局東澳派出所，及宜蘭縣政府消防局第四大隊蘇澳分隊前往現場協處。
由於楊男的手機留置車內無法定位，海巡同步申請無人機區隊及空偵機投入跨域搜救，持續擴大搜尋範圍，截至晚間仍未尋獲楊男，由於天色昏暗，搜救人員於晚間6時暫停搜救，預計明天上午再度集結投入搜索。
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