中壢小客運轉彎未減速撞飛28歲女 桃園交通局開罰7萬元

桃園市中壢區2日發生車禍，當時28歲薛姓女子準備過馬路，行駛小客運的58歲鄭姓男子，準備沿新生路左轉環北路（往延平路）方向，卻完全沒有放慢速度，竟直接撞上薛女，致使薛女受有腦出血等傷勢。交通局回應，交通局表示，將依公路法規定開罰業者7萬元，並要求檢討事故原因，提出具體改善措施。

交通局表示，中壢區免費公車L209路線由勁揚通運有限公司營運，8月2日下午3時許，該路線公車（車號KQA-1016）行經中壢區新生路左轉環北路（往延平路方向）時，與行經人行穿越道之行人發生碰撞，造成1名行人受傷送醫，目前仍在醫院接受治療。

事故發生後，交通局立即掌握事故情形，並要求該公司派員積極處理，持續關懷傷者傷勢及治療情形，並依規負擔事故所衍生之醫藥、醫療補助費用，交通局也將持續督促業者妥善辦理後續理賠事宜，保障傷者權益。

交通局表示，經查該業者涉及違反「汽車運輸業管理規則」第19條第1項規定，將依公路法規定裁處新臺幣7萬元罰鍰，並要求業者全面檢討事故原因，提出具體改善措施。

交通局重申，對於危及用路人安全的重大交通事故，將秉持「依法查處、督促改善、確保安全」原則，要求業者落實駕駛管理及安全制度，並確實執行路口停讓、指差確認等安全作業，提升駕駛安全意識，降低事故發生風險，共同維護市民安全的交通環境。